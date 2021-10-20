Entertainment

Local Football Fixtures for Weekend 30/31 Oct and Nov 1

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By Richard Beale….

Week 7: Below are the forthcoming fixtures for the local AKSA Super League and AKSA League 1.

The matches highlighted in red are the “pick of the week” fixtures that may be worth a visit.

NB: ALL MATCHES KICK OFF AT 4.00 UNLESS STATED.

SUPPORT LOCAL FOOTBALL.

AKSA SUPER LEAGUE

Oct 30 Mağusa Türk Güçü v Yenicamı AK Famagusta Canbulat St.
Oct 30 Doğan Türk Birliği v Lefke ASK Lapta Şht Şevket Kadir Stadium
Oct 30 Binatlı YSK v Mesarya SK Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
Oct 30 Cihangir GSK v Merit Alsancak Yeşilova SK Cihangir Stad
Oct 31 Gönyeli SK v Baf Ülkü Yurdu Gönyeli Stad.
Oct 31 Hamitköy ŞHSK v Yonpaş Dumlupınar Esat Erdoğmuş St
Oct 31 Girne Halk Evi v Küçük Kaymaklı TSK Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Nov 1 Göçmenköy İYSK v Türk Ocak Göçmenköy Stad (6-30)

AKSA LEAGUE 1

Oct 30 Yeniboğaziçi DSK v Düzkaya KOSK Osman Ergün Mehmet St
Oct 30 Çetinkaya TSK v L. Gençler Birliği Lefkoşa Atatürk Stadium
Oct 30 Bostancı Bağcıl v China Bazaar Gençlik Güçü Bostancı Bağcıl St.
Oct 30 Dörtyol SK v Mormeneşke Dörtyol Adem Nural St
Oct 30 Karşıyaka ASK v Çanakkale TSK Karşıyaka Ergin Şahdur St
Oct 31 Esentepe KKSK v Görneç KSK Erdal Barut Stadium
Oct 31 Maraş GSK v İncirli SK Necip Halil Kartal St
Oct 31 Miracle Değirmenlik SK v Yalova SK Sadık Cemil Stad.

Categories: Entertainment, Sport

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