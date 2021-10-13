Local Football Fixtures for weekend October 22/23/24

By Richard Beale….
Week 6: Below are the TRNC local football fixtures for next weekend. The matches in red are what I think are the “pick of the week”
NB : All matches kick off at 4.00pm except where indicated.
AKSA SUPER LEAGUE
|Oct 22
|Lefke TSK
|v
|Binatlı YSK
|16 Ağustos Stadium. 6-30 kick off.
|Oct 23
|Küçük Kaymaklı TSK
|v
|Mağusa Türk Güçü
|Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stad.
|Oct 23
|Baf Ülkü Yurdu
|v
|Doğan Türk Birliği
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
|Oct 23
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|v
|Gönyeli SK
|Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium
|Oct 24
|Türk Ocak
|v
|Yenicamı AK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stad.
|Oct 24
|Göçmenköy
|v
|Hamitköy ŞHSK
|Lefkoşa Atatürk Stad.
|Oct 24
|Mesarya SK
|v
|Girne Halk Evi
|Paşaköy 100 Yıl Stadium
|Oct 24
|Yonpaş Dumlupınar
|v
|Cihangir
|Famağusta Dr Fazıl Küçük St.
AKSA LEAGUE 1
|Oct 23
|Mormeneşke
|v
|İncirli SK
|Cemal Balses St
|Oct 23
|L. Gençler Birliği SK
|v
|Maraş GSK
|İskele Cumhuriyet St.
|Oct 23
|Dörtyol SK
|v
|Karşıyaka ASK
|Dörtyol Adem Nural Stadium
|Oct 23
|China Bazaar Gençlik Güçü
|v
|Esentepe KKSK
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Oct 24
|Düzkaya KOSK
|v
|Miracle Değirmenlik SK
|Çatalköy Nihat Bağcier Stadium
|Oct 24
|Yalova SK
|v
|Çetinkaya TSK
|Bostancı Tashin Mertekçi Stad.
|Oct 24
|Çanakkale TSK
|v
|Bostancı Bağcıl
|Famağusta Muharrem Döveç Stadium
|Oct 24
|Görneç KSK
|v
|Yeniboğaziçi
|Üç Şehitler Stad
Categories: Entertainment, Sport
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