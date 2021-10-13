Entertainment

Local Football Fixtures for weekend October 22/23/24

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By Richard Beale….

Week 6: Below are the TRNC local football fixtures for next weekend. The matches in red are what I think are the “pick of the week”

NB : All matches kick off at 4.00pm except where indicated.

AKSA SUPER LEAGUE

Oct 22 Lefke TSK v Binatlı YSK 16 Ağustos Stadium. 6-30 kick off.
Oct 23 Küçük Kaymaklı TSK v Mağusa Türk Güçü Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stad.
Oct 23 Baf Ülkü Yurdu v Doğan Türk Birliği Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
Oct 23 Merit Alsancak Yeşilova SK v Gönyeli SK Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium
Oct 24 Türk Ocak v Yenicamı AK Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stad.
Oct 24 Göçmenköy v Hamitköy ŞHSK Lefkoşa Atatürk Stad.
Oct 24 Mesarya SK v Girne Halk Evi Paşaköy 100 Yıl Stadium
Oct 24 Yonpaş Dumlupınar v Cihangir Famağusta Dr Fazıl Küçük St.

 

AKSA LEAGUE 1

Oct 23 Mormeneşke v İncirli SK Cemal Balses St
Oct 23 L. Gençler Birliği SK v Maraş GSK İskele Cumhuriyet St.
Oct 23 Dörtyol SK v Karşıyaka ASK Dörtyol Adem Nural Stadium
Oct 23 China Bazaar Gençlik Güçü v Esentepe KKSK Lefkoşa Atatürk Stadium
Oct 24 Düzkaya KOSK v Miracle Değirmenlik SK Çatalköy Nihat Bağcier Stadium
Oct 24 Yalova SK v Çetinkaya TSK Bostancı Tashin Mertekçi Stad.
Oct 24 Çanakkale TSK v Bostancı Bağcıl Famağusta Muharrem Döveç Stadium
Oct 24 Görneç KSK v Yeniboğaziçi Üç Şehitler Stad

Categories: Entertainment, Sport

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