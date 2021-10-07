Entertainment

Local Football Fixtures for next weekend October 15/16/17

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By Richard Beale….

Week 5 : Below as listed are the local football fixtures for next weekend. The matches in red are what I think are the “pick of the matches”.

SUPPORT LOCAL FOOTBALL.

AKSA SUPER LEAGUE

Oct 15 Binatlı YSK v Baf Ülkü Yurdu 6-30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
Oct 16 Mağusa Türk Güçü v Mesarya SK 4-00 Famagüsta Canbulat Stadium
Oct 16 Hamitköy ŞHSK v Türk Ocak 4-00 Esat Erdoğmuş Stadium
Oct 16 Girne Halk Evi v Lefke TSK 4-00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır St.
Oct 17 Yenicamı AK v Küçük Kaymaklı TSK 4-00 Lefkoşa Atatürk St.
Oct 17 Gönyeli SK v Yonpaş Dumlupınar 4-00 Gönyeli St.
Oct 17 Doğan Türk Birliği v Merit Alsancak Yeşilova SK 4-00 Lapta Şut Şevket Kadir St.
Oct 17 Cihangir GSK v Göçmenköy 4-00 Cihangir Stadium

AKSA LEAGUE 1

Oct 16 Yeniboğaziçi DSK v China Bazaar Gençlik Güçü TSK 4-00 Osman Ergün Stad.
Oct 16 Çetinkaya TSK v Düzkaya KOSK 4-00 Lefkoşa Atatürk Stadium
Oct 16 Bostancı Bağcıl v Dörtyol SK 4-00 Bostancı Bağcıl St
Oct 16 Mıracle Değirmenlik SK v Görneç KSK 4-00 Sadık Cemil St
Oct 17 Esentepe KKSK v Çanakkale TSK 4-00 Erdal Barut St.
Oct 17 Maraş GSK v Yalova SK 4-00 Necip Halil Kartal Stadium
Oct 17 İncirli SK v L. Gençler Birliği SK 4-00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadium
Oct 17 Karşıyaka v Mormeneşke 4-00 Ergin Şahdur Stadium

Categories: Entertainment, Sport

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