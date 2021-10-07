Local Football Fixtures for next weekend October 15/16/17

By Richard Beale….
Week 5 : Below as listed are the local football fixtures for next weekend. The matches in red are what I think are the “pick of the matches”.
SUPPORT LOCAL FOOTBALL.
AKSA SUPER LEAGUE
|Oct 15
|Binatlı YSK
|v
|Baf Ülkü Yurdu
|6-30
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
|Oct 16
|Mağusa Türk Güçü
|v
|Mesarya SK
|4-00
|Famagüsta Canbulat Stadium
|Oct 16
|Hamitköy ŞHSK
|v
|Türk Ocak
|4-00
|Esat Erdoğmuş Stadium
|Oct 16
|Girne Halk Evi
|v
|Lefke TSK
|4-00
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır St.
|Oct 17
|Yenicamı AK
|v
|Küçük Kaymaklı TSK
|4-00
|Lefkoşa Atatürk St.
|Oct 17
|Gönyeli SK
|v
|Yonpaş Dumlupınar
|4-00
|Gönyeli St.
|Oct 17
|Doğan Türk Birliği
|v
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|4-00
|Lapta Şut Şevket Kadir St.
|Oct 17
|Cihangir GSK
|v
|Göçmenköy
|4-00
|Cihangir Stadium
AKSA LEAGUE 1
|Oct 16
|Yeniboğaziçi DSK
|v
|China Bazaar Gençlik Güçü TSK
|4-00
|Osman Ergün Stad.
|Oct 16
|Çetinkaya TSK
|v
|Düzkaya KOSK
|4-00
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Oct 16
|Bostancı Bağcıl
|v
|Dörtyol SK
|4-00
|Bostancı Bağcıl St
|Oct 16
|Mıracle Değirmenlik SK
|v
|Görneç KSK
|4-00
|Sadık Cemil St
|Oct 17
|Esentepe KKSK
|v
|Çanakkale TSK
|4-00
|Erdal Barut St.
|Oct 17
|Maraş GSK
|v
|Yalova SK
|4-00
|Necip Halil Kartal Stadium
|Oct 17
|İncirli SK
|v
|L. Gençler Birliği SK
|4-00
|İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadium
|Oct 17
|Karşıyaka
|v
|Mormeneşke
|4-00
|Ergin Şahdur Stadium
Categories: Entertainment, Sport
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