Last weekend’s local football results at 3rd October

By Riichard Beale…..
Week 4: Super League – the big match of the weekend in Girne saw the home team lose 2-4 to Merit Alsancak. In Famagüsta, Mağusa Türk Güçü hammered 7 past Baf Ülkü Yurdu. League leaders Dumlupinar made in 3 out of 3 winning away at Binatli.
In League 1 the only 100% teams are Maraş and Gençler Birliği who share the top two places.
AKSA SUPER LEAGUE RESULTS
|Binatlı YSK
|1-3
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|Cihangir GSK
|1-1
|Türk Ocak
|Doğan Türk Birliği
|2-1
|Göçmenköy İYSK
|Girne Halk Evi
|2-4
|Merit Alsancak Yeşilova
|Gönyeli SK
|1-0
|Hamitköy ŞHSK
|Küçük Kaymaklı
|0-2
|Mesarya SK
|Mağusa Türk Güçü
|7-0
|Baf Ülkü Yurdu
|Yenicamı AK
|1-1
|Lefke TSK
AKSA LEAGUE 1
|Bostancı Bağcıl SK
|0-1
|Mormeneşke GBSK
|Çetinkaya TSK
|2-3
|China Bazaar Gençlik Güçü
|Esentepe KKSK
|0-2
|Karşıyaka ASK
|İncirli SK
|0-0
|Düzkaya KOSK
|L. Gençler Birliği
|3-2
|Yalova SK
|Maraş GBSK
|1-0
|Görneç KSK
|Miracle Değirmenlik SK
|2-0
|Çanakkale TSK
|Yeniboğaziçi
AKSA SUPER LEAGUE
|Team Total Results
|
P
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
PTS
|1.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7
|
1
|
6
|
9
|2.
|Cihangir GSK
|
3
|
2
|
1
|
0
|
4
|
2
|
2
|
7
|3.
|Mesarya SK
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4
|
2
|
2
|
6
|4.
|Göçmenköy İYSK
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5
|
4
|
1
|
6
|5.
|Gönyeli SK
|
3
|
2
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
6
|6.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|
3
|
1
|
2
|
0
|
8
|
6
|
2
|
5
|7.
|Mağusa Türk Gücü
|
3
|
1
|
1
|
1
|
10
|
4
|
6
|
4
|8.
|Hamitköy ŞHSK
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
4
|9.
|Doğan Türk Birliği
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3
|
0
|
4
|10.
|Küçük Kaymaklı TSK
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
0
|
4
|11.
|Lefke TSK
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
-1
|
4
|12.
|Yenicami AK
|
3
|
0
|
3
|
0
|
4
|
4
|
0
|
3
|13.
|Baf Ülkü Yurdu
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2
|
9
|
-7
|
2
|14.
|Türk Ocağı Limasol
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2
|
4
|
-2
|
1
|15.
|Binatlı YSK
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2
|
7
|
-5
|
0
|16.
|Girne Halk Evi
|
3
|
0
|
0
|
3
|
3
|
9
|
-6
AKSA LEAGUE 1
|Team Total Results
|
P
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
PTS
|1.
|Maraş GSK
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7
|
3
|
4
|
9
|2.
|L. Gençler Birliği SK
|
3
|
3
|
0
|
0
|
6
|
3
|
3
|
9
|3.
|Dörtyol SK
|
3
|
2
|
1
|
0
|
4
|
1
|
3
|
7
|4.
|İncirli SK
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3
|
1
|
2
|
7
|5.
|Karşıyaka ASK
|
3
|
2
|
0
|
1
|
7
|
4
|
3
|
6
|6.
|Miracle Değirmenlik SK
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5
|
3
|
2
|
6
|7.
|Mormenekşe GBSK
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2
|
1
|
1
|
5
|8.
|Yeniboğaziçi DSK
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5
|
4
|
1
|
4
|9.
|Yalova SK
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4
|
3
|
1
|
4
|10.
|Esentepe KKSK
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3
|
4
|
-1
|
4
|11.
|Çetinkaya TSK
|
3
|
1
|
0
|
2
|
6
|
5
|
1
|
3
|12.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4
|
5
|
-1
|
3
|13.
|Düzkaya KOSK
|
3
|
0
|
1
|
2
|
0
|
3
|
-3
|
1
|14.
|Görneç KSK
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2
|
5
|
-3
|
0
|15.
|Bostancı Bağcıl SK
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1
|
6
|
-5
|
0
|16.
|Çanakkale TSK
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2
|
10
|
-8
|
0
Categories: Entertainment, Sport
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