Local Football Fixtures for weekend 9/10 October

By Richard Beale…..
Week 4 of the AKSA League and the pick of the weekend matches are indicated in red.
AKSA SUPER LEAGUE
|Oct 9
|Baf Ülkü Yurdu
|v
|Girne Halk Evi
|4-00
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
|Oct 9
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|v
|Binatlı YSK
|4-00
|Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium
|0ct 9
|Göçmenköy
|v
|Gönyeli SK
|4-00
|Göçmenköy St
|Oct 9
|Yonpaş Dumlupınar
|v
|Doğan Türk Birliği
|6-30
|Famagüsta Dr Fazıl Küçük St
|Oct 10
|Türk Ocak
|v
|Küçük Kaymaklı TSK
|4-00
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stad.
|Oct 10
|Lefke TSK
|v
|Mağusa Türk Güçü
|4-00
|16 Ağustos St
|Oct 10
|Mesarya SK
|v
|Yenicamı AK
|4-00
|Paşaköy 100 Stadium
|Oct 10
|Hamitköy
|v
|Cihangir ASK
|4-00
|Esat Erdoğmuş St.
AKSA LEAGUE 1
|Oct 9
|Düzkaya
|v
|Maraş GSK
|4-00
|Çatalköy Nihat Bağcier Stadium
|Oct 9
|Çanakkale
|v
|Yenibogaziçi
|4-00
|Famağusta Muharrem Döveç Stad.
|Oct 9
|Görneç KSK
|v
|Çetinkaya TSK
|4-00
|Üç Şehitler St.
|Oct 9
|Karşıyaka
|v
|Bostancı Bağcıl SK
|4-00
|Ergin Şahdur Stadium
|Oct 10
|Yalova SK
|v
|İncirli SK
|4-00
|Bostancı Tashin Mertekçi St.
|Oct 10
|Mormeneşke
|v
|L. Gençler Birliği SK
|4-00
|Cemal Balses Stadium
|Oct 10
|Dörtyol SK
|v
|Esentepe KKSK
|4-00
|Dörtyol Adem Nural Stadium
|Oct 10
|China Bazaar Gençlik Güçü
|v
|Miracle Değirmenlik SK
|4-00
|Lefkoşa Atatürk Stadium
Categories: Entertainment, Sport
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