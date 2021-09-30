Entertainment

Local Football Fixtures for weekend 9/10 October

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By Richard Beale…..

Week 4 of the AKSA League and the pick of the weekend matches are indicated in red.

AKSA SUPER LEAGUE 

Oct  9 Baf Ülkü Yurdu v Girne Halk Evi 4-00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
Oct  9 Merit Alsancak Yeşilova SK v Binatlı YSK 4-00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium
0ct  9 Göçmenköy v Gönyeli SK 4-00 Göçmenköy St
Oct  9 Yonpaş Dumlupınar  v Doğan Türk Birliği  6-30 Famagüsta Dr Fazıl Küçük St
Oct 10 Türk Ocak v Küçük Kaymaklı TSK 4-00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stad.
Oct 10 Lefke TSK v Mağusa Türk Güçü 4-00 16 Ağustos St
Oct 10 Mesarya SK v Yenicamı AK 4-00 Paşaköy 100 Stadium
Oct 10 Hamitköy v Cihangir ASK 4-00 Esat Erdoğmuş St.

 

AKSA LEAGUE 1

Oct   9 Düzkaya v Maraş GSK 4-00 Çatalköy Nihat Bağcier Stadium
Oct  9 Çanakkale v Yenibogaziçi 4-00 Famağusta Muharrem Döveç Stad.
Oct  9 Görneç KSK v Çetinkaya TSK 4-00 Üç Şehitler St.
Oct  9 Karşıyaka v Bostancı Bağcıl SK 4-00 Ergin Şahdur Stadium
Oct 10 Yalova SK v İncirli SK 4-00 Bostancı Tashin Mertekçi St.
Oct 10 Mormeneşke v L. Gençler Birliği SK 4-00 Cemal Balses Stadium
Oct 10 Dörtyol SK v Esentepe KKSK 4-00 Dörtyol Adem Nural Stadium
Oct 10 China Bazaar Gençlik Güçü v Miracle Değirmenlik SK 4-00 Lefkoşa Atatürk Stadium

Categories: Entertainment, Sport

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