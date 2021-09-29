Entertainment

Local Football Results and Tables for week ending 26.09.21

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By Richard Beale….

Week 3 of the TRNC AKSA Football Leagues saw a thrilling match in the Super League  where the “Match of the Day” involving Merit Alsancak and current Champions Mağusa Türk Güçü ended 3-3, with all the goals being scored in the opening 33 minutes.

League 1 continues to provide shocks with smaller clubs getting the better of the more fancied teams. Maraş beating Gençlik Güçü away 2-1 and Dörtyol overcoming Değirmenlik by the same score.

AKSA  SUPER LEAGUE RESULTS.

Baf Ülkü Yurdu 2-2 Yenicamı AK
Cihangir GSK 1-0 Gönyeli SK
Göçmenköy İYSK 2-1 Binatlı YSK
Hamitköy ŞHSK 0-0 Doğan Türk Birliği
Lefke TSK 0-2 Küçük Kaymaklı TSK
Merit Alsancak Yeşilova SK 3-3 Mağusa Türk Güçü
Türk Ocak 1-2 Mesarya SK
Yonpaş Dumlupınar TSK 3-0 Girne Halk Evi

 

AKSA LEAGUE 1 RESULTS.

Bostancı Bağıl SK 1-2 Esentepe KKSK
Çanakkale TSK 0-4 Çetinkaya TSK
China Bazaar Gençlik Güçü 1-2 Maraş GSK
Dörtyol SK 2-1 Miracle Değirmenlik SK
Düzkaya KOSK 0-1 L. Gençler Birliği SK
Görneç KSK 1-2 İncirli SK
Karşıyaka AK 4-2 Yeniboğaziçi DSK
Mormeneşke GBSK 0-0 Yalova SK

 

AKSA SUPER LEAGUE TABLE.

1. Yonpaş Dumlupınar TSK

2

2

0

0

4

0

4

6
2. Göçmenköy İYSK

2

2

0

0

4

2

2

6
3. Cihangir GSK

2

2

0

0

3

1

2

6
4. Hamitköy ŞHSK

2

1

1

0

2

0

2

4
5. Küçük Kaymaklı TSK

2

1

1

0

2

0

2

4
6. Mesarya SK

2

1

0

1

2

2

0

3
7. Gönyeli SK

2

1

0

1

1

1

0

3
8. Lefke TSK

2

1

0

1

1

2

-1

3
9. Merit Alsancak Yeşilova SK

2

0

2

0

4

4

0

2
10. Yenicami AK

2

0

2

0

3

3

0

2
11. Baf Ülkü Yurdu

2

0

2

0

2

2

0

2
12. Mağusa Türk Gücü

2

0

1

1

3

4

-1

1
13. Doğan Türk Birliği

2

0

1

1

1

2

-1

1
14. Türk Ocağı Limasol

2

0

0

2

1

3

-2

0
15. Binatlı YSK

2

0

0

2

1

4

-3

0
16. Girne Halk Evi

2

0

0

2

1

5

-4

0

 

AKSA LEAGUE 1 TABLE.

1. Maraş GSK

2

2

0

0

6

3

3

6
2. Dörtyol SK

2

2

0

0

4

1

3

6
3. İncirli SK

2

2

0

0

3

1

2

6
4. L. Gençler Birliği SK

2

2

0

0

3

1

2

6
5. Yalova SK

2

1

1

0

2

0

2

4
6. Esentepe KKSK

2

1

1

0

3

2

1

4
7. Çetinkaya TSK

2

1

0

1

4

2

2

3
8. Karşıyaka ASK

2

1

0

1

5

4

1

3
9. Yeniboğaziçi DSK

2

1

0

1

5

4

1

3
10. Miracle Değirmenlik SK

2

1

0

1

3

3

0

3
11. Mormenekşe GBSK

2

0

2

0

1

1

0

2
12. Görneç KSK

2

0

0

2

2

4

-2

0
13. China Bazaar Gençlik Gücü TSK

2

0

0

2

1

3

-2

0
14. Düzkaya KOSK

2

0

0

2

0

3

-3

0
15. Bostancı Bağcıl SK

2

0

0

2

1

5

-4

0
16. Çanakkale TSK

2

0

0

2

2

8

-6

0

Categories: Entertainment, Sport

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