Local Football Results and Tables for week ending 26.09.21

By Richard Beale….
Week 3 of the TRNC AKSA Football Leagues saw a thrilling match in the Super League where the “Match of the Day” involving Merit Alsancak and current Champions Mağusa Türk Güçü ended 3-3, with all the goals being scored in the opening 33 minutes.
League 1 continues to provide shocks with smaller clubs getting the better of the more fancied teams. Maraş beating Gençlik Güçü away 2-1 and Dörtyol overcoming Değirmenlik by the same score.
AKSA SUPER LEAGUE RESULTS.
|Baf Ülkü Yurdu
|2-2
|Yenicamı AK
|Cihangir GSK
|1-0
|Gönyeli SK
|Göçmenköy İYSK
|2-1
|Binatlı YSK
|Hamitköy ŞHSK
|0-0
|Doğan Türk Birliği
|Lefke TSK
|0-2
|Küçük Kaymaklı TSK
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|3-3
|Mağusa Türk Güçü
|Türk Ocak
|1-2
|Mesarya SK
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|3-0
|Girne Halk Evi
AKSA LEAGUE 1 RESULTS.
|Bostancı Bağıl SK
|1-2
|Esentepe KKSK
|Çanakkale TSK
|0-4
|Çetinkaya TSK
|China Bazaar Gençlik Güçü
|1-2
|Maraş GSK
|Dörtyol SK
|2-1
|Miracle Değirmenlik SK
|Düzkaya KOSK
|0-1
|L. Gençler Birliği SK
|Görneç KSK
|1-2
|İncirli SK
|Karşıyaka AK
|4-2
|Yeniboğaziçi DSK
|Mormeneşke GBSK
|0-0
|Yalova SK
AKSA SUPER LEAGUE TABLE.
|1.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4
|
0
|
4
|
6
|2.
|Göçmenköy İYSK
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4
|
2
|
2
|
6
|3.
|Cihangir GSK
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3
|
1
|
2
|
6
|4.
|Hamitköy ŞHSK
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2
|
0
|
2
|
4
|5.
|Küçük Kaymaklı TSK
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2
|
0
|
2
|
4
|6.
|Mesarya SK
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2
|
2
|
0
|
3
|7.
|Gönyeli SK
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
3
|8.
|Lefke TSK
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
-1
|
3
|9.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|
2
|
0
|
2
|
0
|
4
|
4
|
0
|
2
|10.
|Yenicami AK
|
2
|
0
|
2
|
0
|
3
|
3
|
0
|
2
|11.
|Baf Ülkü Yurdu
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2
|
2
|
0
|
2
|12.
|Mağusa Türk Gücü
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3
|
4
|
-1
|
1
|13.
|Doğan Türk Birliği
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
-1
|
1
|14.
|Türk Ocağı Limasol
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1
|
3
|
-2
|
0
|15.
|Binatlı YSK
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1
|
4
|
-3
|
0
|16.
|Girne Halk Evi
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1
|
5
|
-4
|
0
AKSA LEAGUE 1 TABLE.
|1.
|Maraş GSK
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6
|
3
|
3
|
6
|2.
|Dörtyol SK
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4
|
1
|
3
|
6
|3.
|İncirli SK
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3
|
1
|
2
|
6
|4.
|L. Gençler Birliği SK
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3
|
1
|
2
|
6
|5.
|Yalova SK
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2
|
0
|
2
|
4
|6.
|Esentepe KKSK
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3
|
2
|
1
|
4
|7.
|Çetinkaya TSK
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4
|
2
|
2
|
3
|8.
|Karşıyaka ASK
|
2
|
1
|
0
|
1
|
5
|
4
|
1
|
3
|9.
|Yeniboğaziçi DSK
|
2
|
1
|
0
|
1
|
5
|
4
|
1
|
3
|10.
|Miracle Değirmenlik SK
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
3
|
0
|
3
|11.
|Mormenekşe GBSK
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
2
|12.
|Görneç KSK
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2
|
4
|
-2
|
0
|13.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1
|
3
|
-2
|
0
|14.
|Düzkaya KOSK
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
3
|
-3
|
0
|15.
|Bostancı Bağcıl SK
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1
|
5
|
-4
|
0
|16.
|Çanakkale TSK
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2
|
8
|
-6
|
0
Categories: Entertainment, Sport
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