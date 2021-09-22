Local Football Fixtures for weekend 1/2/3/4 October

By Richard Beale….
Below listed are week 4 of the AKSA Super League and League 1 fixtures to be played next weekend.
The outstanding match that catches the eye will be played in Girne under floodlights, kick off 7-00pm between Girne Halk Evi and Merit Alsancak.Bt
AKSA SUPER LEAGUE
|Oct 1
|Girne Halk Evi
|v
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|7-00
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stad.
|Oct 2
|Magüsa Türk Güçü
|v
|Baf Ülkü Yurdu
|4-30
|Famagusta Canbulat Stad
|Oct 2
|Küçük Kaymaklı
|v
|Mesarya SK
|4-30
|Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stad
|Oct 2
|Binatlı YSK
|v
|Yonpaş Dumlupınar
|7-00
|Güzelyurt Üner Berkalp St.
|Oct 3
|Gönyeli SK
|v
|Hamitköy ŞHSK
|4-30
|Gönyeli St.
|Oct 3
|Doğan Türk Birliği
|v
|Göçmenköy
|4-30
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır St.
|Oct 3
|Cihangir GSK
|v
|Türk Ocak Lim.
|4-30
|Cihangir Stadium.
|Oct 4
|Yenicamı AK
|v
|Lefke TSK
|7-00
|Lefkoşa Atatürk Stadium
AKSA LEAGUE 1
|Oct 1
|Çetinkaya TSK
|v
|China Bazaar Gençlik Güçü
|7-00
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Oct 2
|L Gençler Birliği SK
|v
|Yalova SK
|4-30
|İskele Cumhuriyet Stad.
|Oct 2
|İncirli SK
|v
|Düzkaya KOSK
|4-30
|Hüseyin Altıncıoğlu Stad
|Oct 2
|Mıracle Değirmenlik SK
|v
|Çanakkale TSK
|4-30
|Sadık Cemil Stadium
|Oct 3
|Esentepe KKSK
|v
|Karşıyaka ASK
|4-30
|Erdal Barut Stadium
|Oct 3
|Yeniboğaziçi DSK
|v
|Dörtyol SK
|4-30
|Osman Ergün Mehmet St
|Oct 3
|Bostancı Bağcıl SK
|v
|Mormeneşke GBSK
|4-30
|Bostancı Bağıl Stad.
|Oct 3
|Maraş GSK
|v
|Görneç KSK
|4-30
|Maraş Necip Halil Stad.
Categories: Entertainment, Sport
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