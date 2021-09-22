Entertainment

Local Football Fixtures for weekend 1/2/3/4 October

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By Richard Beale….

Below listed are week 4 of the AKSA Super League and League 1 fixtures to be played next weekend.

The outstanding match that catches the eye will be played in Girne under floodlights, kick off 7-00pm between Girne Halk Evi and Merit Alsancak.Bt 

AKSA SUPER  LEAGUE

Oct 1 Girne Halk Evi v Merit Alsancak Yeşilova SK 7-00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stad.
Oct 2 Magüsa Türk Güçü v Baf Ülkü Yurdu 4-30 Famagusta Canbulat Stad
Oct 2 Küçük Kaymaklı v Mesarya SK 4-30 Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stad
Oct 2 Binatlı YSK v Yonpaş Dumlupınar 7-00 Güzelyurt Üner Berkalp St.
Oct 3 Gönyeli SK v Hamitköy ŞHSK 4-30 Gönyeli St.
Oct 3 Doğan Türk Birliği v Göçmenköy 4-30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır St.
Oct 3 Cihangir GSK v Türk Ocak Lim. 4-30 Cihangir Stadium.
Oct 4 Yenicamı AK v Lefke TSK 7-00 Lefkoşa Atatürk Stadium

 

AKSA LEAGUE 1

Oct 1 Çetinkaya TSK v China Bazaar Gençlik Güçü 7-00 Lefkoşa Atatürk Stadium
Oct 2 L Gençler Birliği SK v Yalova SK 4-30 İskele Cumhuriyet Stad.
Oct 2 İncirli SK v Düzkaya KOSK 4-30 Hüseyin Altıncıoğlu Stad
Oct 2 Mıracle Değirmenlik SK v Çanakkale TSK 4-30 Sadık Cemil Stadium
Oct 3 Esentepe KKSK v Karşıyaka ASK 4-30 Erdal Barut Stadium
Oct 3 Yeniboğaziçi DSK v Dörtyol SK 4-30 Osman Ergün Mehmet St
Oct 3 Bostancı Bağcıl SK v Mormeneşke GBSK 4-30 Bostancı Bağıl Stad.
Oct 3 Maraş GSK v Görneç KSK 4-30 Maraş Necip Halil Stad.

Categories: Entertainment, Sport

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