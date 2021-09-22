Last weekend’s Local Football Results at 19th September

By Richard Beale….
The opening matches of Season 2021-22 were played last weekend. In the Super League the “Match of the Day” a Famagusta Derby ended with the current League Champions Magüsa Türk Güçü losing 1-0 at home to Yonpaş Dumlupınar.
In League 1 two teams relegated from the Super League Çetinkaya and China Bazaar Gençlik Güçü suffered opening day defeats against Dörtyol and İncirli respectively
AKSA SUPER LEAGUE
|Binatlı YSK
|0-2
|Hamitköy ŞHSK
|Doğan Türk Birliği
|1-2
|Cihangir GSK
|Girne Halk Evi
|1-2
|Göçmenköy İYSK
|Gönyeli SK
|1-0
|Türk Ocak
|Küçük Kaymaklı TSK
|0-0
|Baf Ülkü Yurdu
|Mağusa Türk Güçü
|0-1
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|Mesarya SK
|0-1
|Lefke TSK
|Yenicamı AK
|1-1
|Merit Alsancak Yeşilova SK
AKSA LEAGUE 1
|Çetinkaya TSK
|0-2
|Dörtyol SK
|Esentepe KKSK
|1-1
|Mormeneşke GBSK
|İncirli SK
|1-0
|China Bazaar Gençlik Gücü
|L. Gençler Birliği SK
|2-1
|Görneç KSK
|Maraş GSK
|4-2
|Çanakkale TSK
|Mıracle Değirmenlik
|2-1
|Karşıyaka ASK
|Yalova SK
|2-0
|Düzkaya KOSK
|Yeniboğaziçi DSK
|3-0
|Bostancı Bag
Categories: Entertainment, Sport
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