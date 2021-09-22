Entertainment

Last weekend’s Local Football Results at 19th September

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By Richard Beale….

The opening matches of Season 2021-22 were played last weekend. In the Super League the “Match of the Day” a Famagusta Derby ended with the current League Champions Magüsa Türk Güçü losing 1-0 at home to Yonpaş Dumlupınar.

In League 1 two teams relegated from the Super League Çetinkaya and China Bazaar Gençlik Güçü suffered opening day defeats against Dörtyol and İncirli respectively

AKSA SUPER LEAGUE

Binatlı YSK 0-2 Hamitköy ŞHSK
Doğan Türk Birliği 1-2 Cihangir GSK
Girne Halk Evi 1-2 Göçmenköy İYSK
Gönyeli SK 1-0 Türk Ocak
Küçük Kaymaklı TSK 0-0 Baf Ülkü Yurdu
Mağusa Türk Güçü 0-1 Yonpaş Dumlupınar TSK
Mesarya SK 0-1 Lefke TSK
Yenicamı AK 1-1 Merit Alsancak Yeşilova SK

 

AKSA LEAGUE 1

Çetinkaya TSK 0-2 Dörtyol SK
Esentepe KKSK 1-1 Mormeneşke GBSK
İncirli SK 1-0 China Bazaar Gençlik Gücü
L. Gençler Birliği SK 2-1 Görneç KSK
Maraş GSK 4-2 Çanakkale TSK
Mıracle Değirmenlik 2-1 Karşıyaka ASK
Yalova SK 2-0 Düzkaya KOSK
Yeniboğaziçi DSK 3-0 Bostancı Bag

Categories: Entertainment, Sport

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