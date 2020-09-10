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BTM League 2 Football Results and Tables for 5/6 September

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By Richard Beale ….

For those North Cyprus football fans I am presenting the latest BTM league match results.

BTM League 2, Group 2  Kumyalı SK 2 Bafra SK 4, Yedikonuk SK 0 Yeni Erenköy TSK 3, Sipahi TSK 1 Ergazi GSK 2

P W D L F Gd Pts
1. Ergazi GSK 8 7 1 0 14 6 8 22
2. Yeni Erenköy TSK 8 5 2 1 17 5 12 17
3. Bafra SK 8 4 1 3 13 11 2 13
4. Yedikonuk SK 8 4 1 3 11 10 1 13
5. Sipahi TSK 8 1 1 6 8 13 -5 4
6. Kumyalı SK 8 0 0 8 5 23 -18 0

Group 2 Civisil SK 1 Karadeniz SB 3, Ardahan SD 1 Boğaziçi SK 3.

   P   W   D  L F  A Gd P
1. Karadeniz 61 SB 6 6 0 0 20 4 16 18
2. Ötüken TKOSK 6 5 0 1 13 6 7 15
3. Boğaziçi SK 7 2 0 5 6 13 -7 6
4. Civisil SK 6 1 1 4 7 13 -6 4
5. Ardahan SD 7 1 1 5 8 18 -10 4

Group 3 Pile TSK 6 Pergama SD 0, Cayönü SK 1 Yenişehir SK 1, Mutluyaka HSK 2 Güvercinlik İYSK 4

P W D L F Gd Pts
1. Pile TSK 8 5 2 1 22 10 12 17
2. Çayönü SK 8 4 2 2 16 15 1 14
3. Güvercinlik İYSK 8 3 4 1 15 9 6 13
4. Yenişehir SK 8 2 4 2 14 15 -1 10
5. Mutluyaka HSK 8 2 3 3 12 10 2 9
6. Pergama SD 8 0 1 7 5 25 -20 1

Group 4 Gazilköy SK 0 Kırıkkale TSK 6, Yeniceköy ZSK 5 Gönendere ŞŞKSK 1,

Dilekkaya ASK  P-P Akıncılar GSK (match awarded 3-0 to Akıncılar)

P W D L F Gd Pts
1. Akıncılar GSK 8 8 0 0 33 5 28 24
2. Kırıkkale TSK 8 5 1 2 20 9 11 16
3. Yeniceköy ZSK 8 4 1 3 19 15 4 13
4. Gönendere ŞSKSK 8 3 0 5 9 23 -14 9
5. Gaziköy SK 8 2 1 5 9 23 -14 7
6. Dilekkaya ASK 8 0 1 7 7 22 -15 1

Group 5 Haspolat SGSK 2 Ağırdağ Boğaz TSK 2, Pınarbaşı CSK 3 Demirhan SK 3, Bahçeli SK 6 Alaköy SKKD 1

P W D L F Gd Pts
1. Haspolat SGSK 8 7 1 0 23 5 18 22
2. Demirhan SK 8 4 2 2 26 17 9 14
3. Pınarbaşı ÇSK 8 4 2 2 19 17 2 14
4. Bahçeli SK 8 2 0 6 16 24 -8 6
5. Ağırdağ Boğaz TSK 8 1 2 5 13 17 -4 5
6. Alayköy SKKD 8 2 1 5 12 29 -17 4

Group 6 Kalkanlı SK 1 Sadrazam Kayalar SK 2, Çamlıbel SKD 4 Tepebaiı SK 

P W D L F Gd Pts
1. Sadrazam Kayalar SK 6 5 1 0 24 1 23 16
2. Kalkanlı SK 6 3 2 1 13 8 5 11
3. Tepebaşı SK 7 2 2 3 14 15 -1 8
4. Çamlıbel SKD 7 2 0 5 11 20 -9 6
5. Akdeniz KSD 6 1 1 4 5 23 -18 4

Group 7  Gaziveren SK 3 Akçay SK 1, Yeşilyurt SD 3 Serhatköy SK 0,

Mevelevi 1 Gayretköy GSK

P W D L F Gd Pts
1. Gaziveren SK 8 7 1 0 22 5 17 22
2. Gayretköy GSK 8 5 2 1 22 8 14 17
3. Mevlevi SK 8 4 1 3 20 11 9 13
4. Akçay SK 8 3 1 4 15 17 -2 10
5. Yeşilyurt SD 8 1 1 6 9 24 -15 4
6. Serhatköy SK 8 1 0 7 6 29 -23 3

 

Categories: Entertainment, Sport

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