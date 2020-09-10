BTM League 2 Football Results and Tables for 5/6 September

By Richard Beale ….
For those North Cyprus football fans I am presenting the latest BTM league match results.
BTM League 2, Group 2 Kumyalı SK 2 Bafra SK 4, Yedikonuk SK 0 Yeni Erenköy TSK 3, Sipahi TSK 1 Ergazi GSK 2
|P
|W
|D
|L
|F
|Gd
|Pts
|1.
|Ergazi GSK
|8
|7
|1
|0
|14
|6
|8
|22
|2.
|Yeni Erenköy TSK
|8
|5
|2
|1
|17
|5
|12
|17
|3.
|Bafra SK
|8
|4
|1
|3
|13
|11
|2
|13
|4.
|Yedikonuk SK
|8
|4
|1
|3
|11
|10
|1
|13
|5.
|Sipahi TSK
|8
|1
|1
|6
|8
|13
|-5
|4
|6.
|Kumyalı SK
|8
|0
|0
|8
|5
|23
|-18
|0
Group 2 Civisil SK 1 Karadeniz SB 3, Ardahan SD 1 Boğaziçi SK 3.
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|Gd
|P
|1.
|Karadeniz 61 SB
|6
|6
|0
|0
|20
|4
|16
|18
|2.
|Ötüken TKOSK
|6
|5
|0
|1
|13
|6
|7
|15
|3.
|Boğaziçi SK
|7
|2
|0
|5
|6
|13
|-7
|6
|4.
|Civisil SK
|6
|1
|1
|4
|7
|13
|-6
|4
|5.
|Ardahan SD
|7
|1
|1
|5
|8
|18
|-10
|4
Group 3 Pile TSK 6 Pergama SD 0, Cayönü SK 1 Yenişehir SK 1, Mutluyaka HSK 2 Güvercinlik İYSK 4
|
Group 4 Gazilköy SK 0 Kırıkkale TSK 6, Yeniceköy ZSK 5 Gönendere ŞŞKSK 1,
Dilekkaya ASK P-P Akıncılar GSK (match awarded 3-0 to Akıncılar)
|
Group 5 Haspolat SGSK 2 Ağırdağ Boğaz TSK 2, Pınarbaşı CSK 3 Demirhan SK 3, Bahçeli SK 6 Alaköy SKKD 1
|P
|W
|D
|L
|F
|Gd
|Pts
|1.
|Haspolat SGSK
|8
|7
|1
|0
|23
|5
|18
|22
|2.
|Demirhan SK
|8
|4
|2
|2
|26
|17
|9
|14
|3.
|Pınarbaşı ÇSK
|8
|4
|2
|2
|19
|17
|2
|14
|4.
|Bahçeli SK
|8
|2
|0
|6
|16
|24
|-8
|6
|5.
|Ağırdağ Boğaz TSK
|8
|1
|2
|5
|13
|17
|-4
|5
|6.
|Alayköy SKKD
|8
|2
|1
|5
|12
|29
|-17
|4
Group 6 Kalkanlı SK 1 Sadrazam Kayalar SK 2, Çamlıbel SKD 4 Tepebaiı SK
|P
|W
|D
|L
|F
|Gd
|Pts
|1.
|Sadrazam Kayalar SK
|6
|5
|1
|0
|24
|1
|23
|16
|2.
|Kalkanlı SK
|6
|3
|2
|1
|13
|8
|5
|11
|3.
|Tepebaşı SK
|7
|2
|2
|3
|14
|15
|-1
|8
|4.
|Çamlıbel SKD
|7
|2
|0
|5
|11
|20
|-9
|6
|5.
|Akdeniz KSD
|6
|1
|1
|4
|5
|23
|-18
|4
Group 7 Gaziveren SK 3 Akçay SK 1, Yeşilyurt SD 3 Serhatköy SK 0,
Mevelevi 1 Gayretköy GSK
|P
|W
|D
|L
|F
|Gd
|Pts
|1.
|Gaziveren SK
|8
|7
|1
|0
|22
|5
|17
|22
|2.
|Gayretköy GSK
|8
|5
|2
|1
|22
|8
|14
|17
|3.
|Mevlevi SK
|8
|4
|1
|3
|20
|11
|9
|13
|4.
|Akçay SK
|8
|3
|1
|4
|15
|17
|-2
|10
|5.
|Yeşilyurt SD
|8
|1
|1
|6
|9
|24
|-15
|4
|6.
|Serhatköy SK
|8
|1
|0
|7
|6
|29
|-23
|3
Categories: Entertainment, Sport
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