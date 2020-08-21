TRNC Football results and tables at 15/16/18/19 August 2020

By Richard Beale……
The only League in operation is the BTM League 2, which has now reached the halfway point. The Football Federation have decided that the League will take a 1 week break so there are no fixtures for this weekend August 22/23.
Here is the current round-up of match results including those played in the past week.
BTM LEAGUE 2, Group 1
|15/08
|Yeni Erenköy TSK
|1 -1
|Bafra SK
|15/08
|Yedikonuk SK
|0 1
|Ergazi GSK
|16/08
|Kumyalı SK
|1 -2
|Sipahi TSK
|18/08
|Bafra SK
|0 -2
|Yedikonuk SK
|19/08
|Ergazi GSK
|1 -0
|Kumyalı SK
|19/08
|Sipahi TSK
|1 2
|Yeni Erenköy TSK
Group 2
|15/08
|Karadeniz 61 SB
|3 -0
|Ötüken TKOSK
|16/08
|Civisil SK
|2 -0
|Boğaziçi SK
|18/08
|Ardahan SD
|2 -7
|Karadeniz 61 SB
|19/08
|Ötüken TKOSK
|5 -1
|Civisil SK
Group 3
|16/08
|Pile TSK
|2 -2
|Güvercinlik İYSK
|16/08
|Çayönü SK
|1 -2
|Mutluyaka HSK
|16/08
|Pergama SD
|1 -2
|Yenişehir SK
|19/08
|Mutluyaka HSK
|5 -0
|Pergama SD
|19/08
|Güvercinlik İYSK
|0 -1
|Çayönü SK
|19/08
|Yenişehir SK
|2 -3
|Pile TSK
Group 4
|15/08
|Gaziköy SK
|1 6
|Akıncılar GSK
|15/08
|Yeniceköy ZSK
|3 -2
|Dilekkaya ASK
|15/08
|Kırıkkale TSK
|2 -0
|Gönendere ŞSKSK
|18/08
|Akıncılar GSK
|3 -0
|Yeniceköy ZSK
|18/08
|Gönendere ŞSKSK
|0 -1
|Gaziköy SK
Group 5
|15/08
|Pınarbaşı ÇSK
|2 -0
|Ağırdağ Boğaz TSK
|15/08
|Bahçeli SK
|0 -2
|Haspolat SGSK
|15/08
|Demirhan SK
|8 -1
|Alayköy SKKD
|18/08
|Haspolat SGSK
|2 -1
|Demirhan SK
|18/08
|Alayköy SKKD
|P -P
|Pınarbaşı ÇSK
|19/08
|Ağırdağ Boğaz TSK
|1 – 2
|Bahçeli SK
Group 6
|15/08
|Akdeniz KSD
|0 -6
|Kalkanlı SK
|15/08
|Çamılbel SKD
|0 -5
|Sadrazam Kayalar SK
|18/08
|Kalkanlı SK
|2 2
|Tepebaşı SK
|18/08
|Sadrazam Kayalar SK
|8 0
|Akdeniz KSD
Group 7
|16/08
|Yeşilyurt SD
|2 -5
|Gaziveren SK
|16/08
|Gayretköy GSK
|2 -2
|Serhatköy SK
|16/08
|Mevlevi SK
|5 -1
|Akçay SK
|19/08
|Akçay SK
|3 -0
|Yeşilyurt SD
|19/08
|Gaziveren SK
|1 0
|Gayretköy GSK
|19/08
|Serhatköy SK
|0 -6
|Mevlevi SK
Categories: Entertainment, Sport
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