TRNC Football results and tables at 15/16/18/19 August 2020

By Richard Beale……

The only League in operation is the BTM League 2, which has now reached the halfway point. The Football Federation have decided that the League will take a 1 week break so there are no fixtures for this weekend August 22/23.

Here is the current round-up of match results including those played in the past week.

BTM LEAGUE 2, Group 1

15/08 Yeni Erenköy TSK 1 -1 Bafra SK 15/08 Yedikonuk SK 0 1 Ergazi GSK 16/08 Kumyalı SK 1 -2 Sipahi TSK

18/08 Bafra SK 0 -2 Yedikonuk SK 19/08 Ergazi GSK 1 -0 Kumyalı SK 19/08 Sipahi TSK 1 2 Yeni Erenköy TSK

Group 2

15/08 Karadeniz 61 SB 3 -0 Ötüken TKOSK 16/08 Civisil SK 2 -0 Boğaziçi SK

18/08 Ardahan SD 2 -7 Karadeniz 61 SB 19/08 Ötüken TKOSK 5 -1 Civisil SK

Group 3

16/08 Pile TSK 2 -2 Güvercinlik İYSK 16/08 Çayönü SK 1 -2 Mutluyaka HSK 16/08 Pergama SD 1 -2 Yenişehir SK

19/08 Mutluyaka HSK 5 -0 Pergama SD 19/08 Güvercinlik İYSK 0 -1 Çayönü SK 19/08 Yenişehir SK 2 -3 Pile TSK

Group 4

15/08 Gaziköy SK 1 6 Akıncılar GSK 15/08 Yeniceköy ZSK 3 -2 Dilekkaya ASK 15/08 Kırıkkale TSK 2 -0 Gönendere ŞSKSK

18/08 Akıncılar GSK 3 -0 Yeniceköy ZSK 18/08 Gönendere ŞSKSK 0 -1 Gaziköy SK

Group 5

15/08 Pınarbaşı ÇSK 2 -0 Ağırdağ Boğaz TSK 15/08 Bahçeli SK 0 -2 Haspolat SGSK 15/08 Demirhan SK 8 -1 Alayköy S KKD

18/08 Haspolat SGSK 2 -1 Demirhan SK 18/08 Alayköy SKKD P -P Pınarbaşı ÇSK 19/08 Ağırdağ B oğaz TSK 1 – 2 Bahçeli SK

Group 6

15/08 Akdeniz KSD 0 -6 Kalkanlı SK 15/08 Ç amılbel S K D 0 -5 Sadrazam Kayalar SK

18/08 Kalkanlı SK 2 2 Tepebaşı SK 18/08 Sadrazam Kayalar SK 8 0 Akdeniz KSD

Group 7

16/08 Yeşilyurt SD 2 -5 Gaziveren SK 16/08 Gayretköy GSK 2 -2 Serhatköy SK 16/08 Mevlevi SK 5 -1 Akçay SK

19/08 Akçay SK 3 -0 Yeşil y urt SD 19/08 Gaziveren SK 1 0 Gayretköy GSK 19/08 Serhatköy SK 0 -6 Mevlevi SK