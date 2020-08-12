TRNC Football results and tables at 8/9 August 2020

By Richard Beale……
Here is the current round-up of match results including those played in the past week.
BTM League 2 Results and Tables.
GROUP 1
|09/08
|Ergazi GSK
|3 -2
|Sipahi TSK
|09/08
|Yeni Erenköy TSK
|3 -1
|Yedikonuk SK
|09/08
|Bafra SK
|3 -0
|Kumyalı SK
|
P
|
W
|D
|
L
|
F
|
A
|
Gd
|
Pts
|1.
|Ergazi GSK
|
3
|
3
|
0
|
0
|
6
|
3
|
3
|
9
|2.
|Bafra SK
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6
|
3
|
3
|
6
|3.
|Yeni Erenköy TSK
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5
|
2
|
3
|
6
|4.
|Yedikonuk SK
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6
|
4
|
2
|
6
|5.
|Sipahi TSK
|
3
|
0
|
0
|
3
|
4
|
7
|
-3
|
0
|6.
|Kumyalı SK
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0
|
8
|
-8
|
0
GROUP 2
|08/08
|Karadeniz 61 SB
|2 -1
|Civisil SK
|08/08
|Boğaziçi SK
|2 -1
|Ardahan SD
|
P
|
W
|D
|
L
|
F
|
A
|
Gd
|
Pts
|1.
|Ötüken TKOSK
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4
|
0
|
4
|
6
|2.
|Karadeniz 61 SB
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3
|
1
|
2
|
6
|3.
|Ardahan SD
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4
|
6
|
-2
|
3
|4.
|Boğaziçi SK
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2
|
4
|
-2
|
3
|5.
|Civisil SK
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3
|
5
|
-2
|
0
GROUP 3
|08/08
|Güvercinlik İYSK
|0 – 0
|Mutluyaka HSK
|08/08
|Yenişehir SK
|3 -3
|Çayönü SK
|08/08
|Pergama SD
|0 -3
|Pile TSK
|
P
|
W
|D
|
L
|
F
|
A
|
Gd
|
Pts
|1.
|Pile TSK
|
3
|
3
|
0
|
0
|
10
|
3
|
7
|
9
|2.
|Güvercinlik İYSK
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5
|
2
|
3
|
5
|3.
|Çayönü SK
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7
|
9
|
-2
|
4
|4.
|Yenişehir SK
|
3
|
0
|
3
|
0
|
5
|
5
|
0
|
3
|5.
|Mutluyaka HSK
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2
|
3
|
-1
|
2
|6.
|Pergama SD
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2
|
9
|
-7
|
0
GROUP 4
|09/08
|Akıncılar GSK
|2 -1
|Dilekkaya ASK
|09/08
|Kırıkkale TSK
|1 0
|Gaziköy SK
|09/08
|Gönendere ŞSKSK
|1 -0
|Yeniceköy ZSK
|
P
|
W
|D
|
L
|
F
|
A
|
Gd
|
Pts
|1.
|Akıncılar GSK
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9
|
3
|
6
|
9
|2.
|Kırıkkale TSK
|
3
|
2
|
0
|
1
|
7
|
4
|
3
|
6
|3.
|Gönendere ŞSKSK
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5
|
7
|
-2
|
6
|4.
|Yeniceköy ZSK
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3
|
6
|
-3
|
3
|5.
|Dilekkaya ASK
|
3
|
0
|
1
|
2
|
5
|
7
|
-2
|
1
|6.
|Gaziköy SK
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2
|
4
|
-2
|
1
GROUP 5
|08/08
|Alayköy SKKD
|5 -2
|Bahçeli SK
|09/08
|Ağırdağ Boğaz TSK
|0 -2
|Haspolat SGSK
|09/08
|Demirhan SK
|2 -2
|Pınarbaşı ÇSK
|
P
|
W
|D
|
L
|
F
|
A
|
Gd
|
Pts
|1.
|Haspolat SGSK
|
3
|
3
|
0
|
0
|
11
|
1
|
10
|
9
|2.
|Ağırdağ Boğaz TSK
|
3
|
1
|
1
|
1
|
6
|
4
|
2
|
4
|3.
|Demirhan SK
|
3
|
1
|
1
|
1
|
8
|
7
|
1
|
4
|4.
|Alayköy SKKD
|
3
|
1
|
1
|
1
|
6
|
6
|
0
|
4
|5.
|Pınarbaşı ÇSK
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7
|
10
|
-3
|
4
|6.
|Bahçeli SK
|
3
|
0
|
0
|
3
|
4
|
14
|
-10
|
0
GROUP 6
|08/08
|Tepebaşı SK
|4 -1
|Çamlıbel SKD
|08/08
|Sadrazam Kayalar SK
|3 -0
|Kalkanlı SK
|
P
|
W
|D
|
L
|
F
|
A
|
Gd
|
Pts
|1.
|Tepebaşı SK
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8
|
3
|
5
|
6
|2.
|Sadrazam Kayalar SK
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5
|
0
|
5
|
6
|3.
|Akdeniz KSD
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4
|
4
|
0
|
3
|4.
|Kalkanlı SK
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1
|
3
|
-2
|
3
|5.
|Çamlıbel SKD
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1
|
9
|
-8
|
0
GROUP 7
|09/08
|Alçay SK
|1 -2
|Gaziveren SK
|09/08
|Gayretköy GSK
|3 -2
|Mevlevi SK
|09/08
|Serhatköy SK
|2 -1
|Yeşilyurt SD
|
P
|
W
|D
|
L
|
F
|
A
|
Gd
|
Pts
|1.
|Gayretköy GSK
|
3
|
2
|
1
|
0
|
11
|
4
|
7
|
7
|2.
|Gaziveren SK
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5
|
1
|
4
|
7
|3.
|Mevlevi SK
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5
|
3
|
2
|
4
|4.
|Akçay SK
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7
|
7
|
0
|
4
|5.
|Serhatköy SK
|
3
|
1
|
0
|
2
|
6
|
9
|
-3
|
3
|6.
|Yeşilyurt SD
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2
|
12
|
-10
|
0
Categories: Entertainment, Sport
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