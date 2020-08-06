Entertainment

TRNC Football results and tables at 4/5 August 2020

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By Richard Beale……

Here is the current round-up of match results including those played in the past week.

GROUP 1

05/08 Kumyalı SK 0 -3 Yedikonuk SK Mehmetçik Stadium
05/08 Ergazi GSK 1 -0 Yeni Erenköy TSK Iskele Cumhuriyet Stadium
05/08 Sipahi TSK 1 -2 Bafra SK Yeni Erenköy Stadium

GROUP 2

04/08 Ardahan SD 0 -2 Ötüken TKOSK Iskele Cumhuriyet Stadium
04/08 Boğaziçi SK 0 -1 Karadeniz 61 SB Akova Eray Vudali Stadium

GROUP 3

04/08 Çayönü SK 2 -5 Pile TSK Geçitkale Stadium
04/08 Mutluyaka HSK 1 -1 Yenişehir SK Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadium
04/08 Güvercinlik İYSK 4 -1 Pergama SD Stadium not decided yet

GROUP 4

05/08 Akıncılar GSK 2 -1 Kırıkkale TSK Akdoğan Özgürlük Stadium
05/08 Dilekkaya ASK 2 -3 Göndendere ŞSKSK Değirmenlik Sadık Cemil Stad.
05/08 Yeniceköy ZSK 1 -0 Gaziköy SK Cihangir Training Stadium

GROUP 5

04/08 Ağırdağ Boğaz TSK 5 -1 Demirhan SK Göçmenköy Stadium
04/08 Bahçeli SK 2 -4 Pınarbaşı ÇSK Girne Pia Bella Stadium
05/08 Haspolat SGSK 3 -0 Alayköy SKKD Göçmenköy Stadium

GROUP 6

04/08 Akdeniz KSD 4 -0 Çamlıbel SKD Stadium not decided yet
04/08 Sadrazam Kayalar SK 2 -0 Tepebaşı SK Lapta Şht Şevket Kadir Stadium

GROUP 7

05/08 Akçay SK 1 -1 Serhatköy SK Akçay Stadium
05/08 Gaziveren SK 3 -0 Gayretköy GSK Denizli Bilal İyigün Stadium
05/08 Yeşilyurt SD 0 -3 Mevlevi SK Doğanıçı Emek Stadium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Entertainment, Sport

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