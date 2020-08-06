TRNC Football results and tables at 4/5 August 2020

By Richard Beale……
Here is the current round-up of match results including those played in the past week.
GROUP 1
|05/08
|Kumyalı SK
|0 -3
|Yedikonuk SK
|Mehmetçik Stadium
|05/08
|Ergazi GSK
|1 -0
|Yeni Erenköy TSK
|Iskele Cumhuriyet Stadium
|05/08
|Sipahi TSK
|1 -2
|Bafra SK
|Yeni Erenköy Stadium
GROUP 2
|04/08
|Ardahan SD
|0 -2
|Ötüken TKOSK
|Iskele Cumhuriyet Stadium
|04/08
|Boğaziçi SK
|0 -1
|Karadeniz 61 SB
|Akova Eray Vudali Stadium
GROUP 3
|04/08
|Çayönü SK
|2 -5
|Pile TSK
|Geçitkale Stadium
|04/08
|Mutluyaka HSK
|1 -1
|Yenişehir SK
|Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadium
|04/08
|Güvercinlik İYSK
|4 -1
|Pergama SD
|Stadium not decided yet
GROUP 4
|05/08
|Akıncılar GSK
|2 -1
|Kırıkkale TSK
|Akdoğan Özgürlük Stadium
|05/08
|Dilekkaya ASK
|2 -3
|Göndendere ŞSKSK
|Değirmenlik Sadık Cemil Stad.
|05/08
|Yeniceköy ZSK
|1 -0
|Gaziköy SK
|Cihangir Training Stadium
GROUP 5
|04/08
|Ağırdağ Boğaz TSK
|5 -1
|Demirhan SK
|Göçmenköy Stadium
|04/08
|Bahçeli SK
|2 -4
|Pınarbaşı ÇSK
|Girne Pia Bella Stadium
|05/08
|Haspolat SGSK
|3 -0
|Alayköy SKKD
|Göçmenköy Stadium
GROUP 6
|04/08
|Akdeniz KSD
|4 -0
|Çamlıbel SKD
|Stadium not decided yet
|04/08
|Sadrazam Kayalar SK
|2 -0
|Tepebaşı SK
|Lapta Şht Şevket Kadir Stadium
GROUP 7
|05/08
|Akçay SK
|1 -1
|Serhatköy SK
|Akçay Stadium
|05/08
|Gaziveren SK
|3 -0
|Gayretköy GSK
|Denizli Bilal İyigün Stadium
|05/08
|Yeşilyurt SD
|0 -3
|Mevlevi SK
|Doğanıçı Emek Stadium
Categories: Entertainment, Sport
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