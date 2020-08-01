TRNC Football results and tables at 30th July 2020

By Richard Beale……
Here is the current round-up of match results including those played in the past week.
KIBRIS CUP Semi- Finals, 2nd Leg.
|28/07
|Türk Ocağı Limasol
0-0 1st leg
|1 -4
|Yenicami AK
|29/07
|Doğan Türk Birliği
|0 – 1 FT 1 – 2 aet
|Mağusa Türk Gücü * win on away goals.
K-Pet Super League Relegation Play Offs, Match 1
|26/07
|Gönyeli SK
|3 -4
|Binatlı YSK
|26/07
|Hamitköy ŞHSK
|4 -0
|Düzkaya KOSK
K-Pet Super League Relegation Play Offs, Match 2
|30/07
|Hamitköy ŞHSK
|3 -3
|Binatlı YSK
|30/07
|Düzkaya KOSK
|1 -2
|Gönyeli SK
K-Pet Super League Relegation Play Off Final Table
|
P
|
W
|
D
|
L
|
F
|
A
|
Gd
|
Pts
|1.
|Hamitköy ŞHSK
|
2
|
1
|
1
|
0
|
7
|
3
|
4
|
21
|2.
|Binatlı YSK
|
2
|
1
|
1
|
0
|
7
|
6
|
1
|
21
|3.
|Gönyeli SK
|
2
|
1
|
0
|
1
|
5
|
5
|
0
|
21
|4.
|Düzkaya KOSK
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1
|
6
|
-5
|
13R
R= Relegated to League 1
K-Pet League 1 Promotion Play Offs, Match 2
|26/07
|Esentepe KKSK
|3 -2
|L. Gençler Birliği SK
|26/07
|Yalova SK
|1 -3
|Girne Halk Evi
K-Pet League 1 Promotion Play Off FİNAL
|30/07
|Girne Halk Evi
|0 -0
|Esentepe KKSK
K-Pet League 1 Promotion Play Off Table
|
P
|
W
|
D
|
L
|
F
|
A
|
Gd
|
Pts
|1.
|Girne Halk Evi
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5
|
4
|
1
|
35P
|2.
|Esentepe KKSK
|
3
|
2
|
1
|
0
|
8
|
3
|
5
|
32
|3.
|L. Gençler Birliği SK
|
2
|
1
|
0
|
1
|
5
|
5
|
0
|
28
|4.
|Yalova SK
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2
|
8
|
-6
|
24
P = Promoted to Super League
K-Pet League 1 Relegation Play Offs, Match 2
|26/07
|Lapta TBSK
|0 -0
|Çanakkale TŞK
|26/07
|Bostancı Bağcıl SK
|2 -1
|Karşıyaka ASK
|30/07
|Çanakkale TSK
|2 -1
|Bostancı Bağcıl SK
|30/07
|Karşıyaka ASK
|2 -0
|Lapta TBSK
K-Pet League 1 Relegation Play Off Table
|
P
|
W
|
D
|
L
|
F
|
A
|
Gd
|
Pts
|1.
|Çanakkale TSK
|
3
|
2
|
1
|
0
|
4
|
1
|
3
|
23
|2.
|Karşıyaka ASK
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3
|
4
|
-1
|
22
|3.
|Bostancı Bağcıl SK
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4
|
3
|
1
|
21
|4.
|Lapta TBSK
|
3
|
0
|
1
|
2
|
0
|
3
|
-3
|
19R
R = Relegated to BTM League 1
BTM LEAGUE 2 – Group 1
|25/07
|Yeni Erenköy TSK
|2 -0
|Kumyalı SK
|25/07
|Bafra SK
|1 -2
|Ergazı GSK
|26/07
|Yedikonuk SK
|2 -1
|Sipahi TSK
BTM League 2- Group 2
|25/07
|Civisil SK
|2 -3
|Ardahan SD
|26/07
|Ötüken TKOSK
|2 -0
|Boğaziçi SK
BTM League 2– Group 3
|25/07
|Pile TSK
|2 -1
|Mutluyaka HSK
|25/07
|Yenişehir SK
|1 -1
|Güvercinlik İYSK
|26/07
|Pergama SD
|1 -2
|Çayönü SK
BTM League 2- Group 4
|25/07
|Kırıkkale TSK
|5 – 2
|Yeniceköy ZSK
|25/07
|Gönendere ŞSKSK
|1 -5
|Akıncılar GSK
|26/07
|Gaziköy SK
|2 2
|Dilekkaya ASK
BTM League 2– Group 5
|25/07
|Alayköy SKKD
|1 -1
|Ağırdağ Boğaz TSK
|25/07
|Demirhan SK
|5 -0
|Bahçeli SK
|26/07
|Pınarbaşı ÇSK
|1 -6
|Haspolat SGSK
BTM League 2 Group 6
|26/07
|Tepebaşı SK
|4 -0
|Akdeniz KSD
|26/07
|Çamlıbel SKD
|0 -1
|Kalkanlı SK
BTM League 2 Group 7
|25/07
|Serhatköy SK
|4 5
|Akçay SK
|26/07
|Gayretköy GSK
|7 -1
|Yeşilyurt SD
|26/07
|Mevlevi SK
|0 -0
|Gaziveren SK
Categories: Entertainment, Sport
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