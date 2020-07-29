TRNC Football match dates for 4/5/8/9 August

By Richard Beale……
Being the Kurban Bayram holiday there are no football matches this weekend.
The only League still trying to finish off the season 2019-20 is the BTM League 2 and that recommences after the holidays on Tuesday 4th August.
GROUP 1
|05/08
|17:45
|Kumyalı SK
|v
|Yedikonuk SK
|Mehmetçik Stadium
|05/08
|17:45
|Ergazi GSK
|v
|Yeni Erenköy TSK
|Iskele Cumhuriyet Stadium
|05/08
|17:45
|Sipahi TSK
|v
|Bafra SK
|Yeni Erenköy Stadium
|09/08
|17:45
|Ergazi GSK
|v
|Sipahi TSK
|Iskele Cumhuriyet Stadium
|09/08
|17:45
|Yeni Erenköy TSK
|v
|Yedikonuk SK
|Yeni Erenköy Stadium
|09/08
|17:45
|Bafra SK
|v
|Kumyalı SK
|Mehmetçik Stadium
GROUP 2
|04/08
|17:45
|Ardahan SD
|v
|Ötüken TKOSK
|Iskele Cumhuriyet Stadium
|04/08
|17:45
|Boğaziçi SK
|v
|Karadeniz 61 SB
|Akova Eray Vudalı Stadium
|08/08
|17:45
|Karadeniz 61 SB
|v
|Civisil SK
|Stadium not decided yet
|08/08
|17:45
|Boğaziçi SK
|v
|Ardahan SD
|Akova Eray Vudalı Stadium
GROUP 3
|04/08
|17:45
|Çayönü SK
|v
|Pile TSK
|Geçitkale Stadium
|04/08
|17:45
|Mutluyaka HSK
|v
|Yenişehir SK
|Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadium
|04/08
|17:45
|Güvercinlik İYSK
|v
|Pergama SD
|Stadium not decided yet
|08/08
|17:45
|Güvercinlik İYSK
|v
|Mutluyaka HSK
|Dörtyol Stadium
|08/08
|17:45
|Yenişehir SK
|v
|Çayönü SK
|Gazimağusa Canbulat Stadium
|08/08
|17:45
|Pergama SD
|v
|Pile TSK
|Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadium
GROUP 4
|05/08
|17:45
|Akıncılar GSK
|v
|Kırıkkale TSK
|Akdoğan Özgürlük Stadium
|05/08
|17:45
|Dilekkaya ASK
|v
|Gönendere ŞSKSK
|Değirmenlik Sadık Cemil Stad.
|05/08
|17:45
|Yeniceköy ZSK
|v
|Gaziköy SK
|Cihangir Training Stadium
|09/08
|17:45
|Akıncılar GSK
|v
|Dilekkaya ASK
|Akdoğan Özgürlük Stadium
|09/08
|17:45
|Kırıkkale TSK
|v
|Gaziköy SK
|Balikesir Stadium
|09/08
|17:45
|Gönendere ŞSKSK
|v
|Yeniceköy ZSK
|Serdarlı 14 Ağustos Stadium
GROUP 5
|04/08
|17:45
|Ağırdağ Boğaz TSK
|v
|Demirhan SK
|Göçmenköy Stadium
|04/08
|17:45
|Bahçeli SK
|v
|Pınarbaşı ÇSK
|Girne Pia Bella Stadium
|05/08
|17:45
|Haspolat SGSK
|v
|Alayköy SKKD
|Göçmenköy Stadium
|09/08
|17:45
|Ağırdağ Boğaz TSK
|v
|Haspolat SGSK
|Göçmenköy Stadium
|09/08
|17:45
|Alayköy SKKD
|v
|Bahçeli SK
|Yilmazköy Mustafa Üçöz Stad.
|09/08
|17:45
|Demirhan SK
|v
|Pınarbaşı ÇSK
|Degirmenlik Sadık Cemil Stad.
GROUP 6
|04/08
|17:45
|Akdeniz KSD
|v
|Çamlıbel SKD
|Stadium not decided yet
|04/08
|17:45
|Sadrazam Kayalar SK
|v
|Tepebaşı SK
|Lapta Şht Şevket Kadir Stadium
|08/08
|17:45
|Tepebaşı SK
|v
|Çamlıbel SKD
|Tepebaşı Stadium
|08/08
|17:45
|Sadrazam Kayalar SK
|v
|Kalkanlı SK
|Lapta Şht Şevket Kadir Stadium
GROUP 7
|05/08
|17:45
|Akçay SK
|v
|Serhatköy SK
|Akçay Stadium
|05/08
|17:45
|Gaziveren SK
|v
|Gayretköy GSK
|Denizli Bilal İyigün Stadium
|05/08
|17:45
|Yeşilyurt SD
|v
|Mevlevi SK
|Doğanıçı Emek Stadium
|09/08
|17:45
|Akçay SK
|v
|Gaziveren SK
|Akçay Stadium
|09/08
|17:45
|Gayretköy GSK
|v
|Mevlevi SK
|Bostancı Tashin Mertekçi Stad.
|09/08
|17:45
|Serhatköy SK
|v
|Yeşilyurt SD
|Güzelyurt Stadium
Categories: Entertainment, Sport
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