TRNC Football match dates for 4/5/8/9 August

Being the Kurban Bayram holiday there are no football matches this weekend.

The only League still trying to finish off the season 2019-20 is the BTM League 2 and that recommences after the holidays on Tuesday 4th August.

GROUP 1

05/08 17:45 Kumyalı SK v Yedikonuk SK Mehmetçik Stadium 05/08 17:45 Ergazi GSK v Yeni Erenköy TSK Iskele Cumhuriyet Stadium 05/08 17:45 Sipahi TSK v Bafra SK Yeni Erenköy Stadium

09/08 17:45 Ergazi GSK v Sipahi TSK Iskele Cumhuriyet Stadium 09/08 17:45 Yeni Erenköy TSK v Yedikonuk SK Yeni Erenköy Stadium 09/08 17:45 Bafra SK v Kumyalı SK Mehmetçik Stadium

GROUP 2

04/08 17:45 Ardahan SD v Ötüken TKOSK Iskele Cumhuriyet Stadium 04/08 17:45 Boğaziçi SK v Karadeniz 61 SB Akova Eray Vudalı Stadium

08/08 17:45 Karadeniz 61 SB v Civisil SK Stadium not decided yet 08/08 17:45 Boğaziçi SK v Ardahan SD Akova Eray Vudalı Stadium

GROUP 3

04/08 17:45 Çayönü SK v Pile TSK Geçitkale Stadium 04/08 17:45 Mutluyaka HSK v Yenişehir SK Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadium 04/08 17:45 Güvercinlik İYSK v Pergama SD Stadium not decided yet

08/08 17:45 Güvercinlik İYSK v Mutluyaka HSK Dörtyol Stadium 08/08 17:45 Yenişehir SK v Çayönü SK Gazimağusa Canbulat Stadium 08/08 17:45 Pergama SD v Pile TSK Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadium

GROUP 4

05/08 17:45 A kıncılar GSK v Kırıkkale TSK Akdoğan Özgürlük Stadium 05/08 17:45 Dilekkaya ASK v Gönendere ŞSKSK Değirmenlik Sadık Cemil Stad. 05/08 17:45 Yeniceköy ZSK v Gazik ö y SK Cihangir Training Stadium

09/08 17:45 Akıncıl a r GSK v Dilekkaya ASK Akdoğan Özgürlük Stadium 09/08 17:45 Kırıkkale TSK v Gaziköy SK Balikesir Stadium 09/08 17:45 Gönendere ŞSKSK v Yeniceköy ZSK Serdarlı 14 Ağustos Stadium

GROUP 5

04/08 17:45 Ağırdağ Boğaz TSK v Demirhan SK Göçmenköy Stadium 04/08 17:45 Bahçeli SK v Pın a rbaşı ÇSK Girne Pia Bella Stadium 05/08 17:45 Haspolat SGSK v Alayköy SKKD Göçmenköy Stadium

09/08 17:45 Ağırdağ Boğaz TSK v Haspolat SGSK Göçmenköy Stadium 09/08 17:45 Alayköy SKKD v Bahçeli SK Yilmazköy Mustafa Üçöz Stad. 09/08 17:45 Demirhan SK v Pınarbaşı ÇSK Degirmenlik Sadık Cemil Stad.

GROUP 6

04/08 17:45 Akdeniz KSD v Çamlı b el SKD Stadium not decided yet 04/08 17:45 Sadrazam Kayalar SK v Tepebaşı SK Lapta Şht Şevket Kadir Stadium

08/08 17:45 Tepebaşı SK v Çamlıbel SKD Tepebaşı Stadium 08/08 17:45 Sadrazam Kayalar SK v Kalkanlı SK Lapta Şht Şevket Kadir Stadium

GROUP 7

05/08 17:45 Akça y SK v Serhatköy SK Akçay Stadium 05/08 17:45 Gaziveren SK v Gayretköy GSK Denizli Bilal İyigün Stadium 05/08 17:45 Yeşilyurt SD v Mevlevi SK Doğanıçı Emek Stadium