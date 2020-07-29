Entertainment

TRNC Football match dates for 4/5/8/9 August

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By Richard Beale……

Being the Kurban Bayram holiday there are no football matches this weekend.

The only League still trying to finish off the season 2019-20 is the BTM League 2 and that recommences after the holidays on Tuesday 4th August.

GROUP 1

05/08 17:45 Kumyalı SK v Yedikonuk SK Mehmetçik Stadium
05/08 17:45 Ergazi GSK v Yeni Erenköy TSK Iskele Cumhuriyet Stadium
05/08 17:45 Sipahi TSK v Bafra SK Yeni Erenköy Stadium

 

09/08 17:45 Ergazi GSK v Sipahi TSK Iskele Cumhuriyet Stadium
09/08 17:45 Yeni Erenköy TSK v Yedikonuk SK Yeni Erenköy Stadium
09/08 17:45 Bafra SK v Kumyalı SK Mehmetçik Stadium

GROUP 2

04/08 17:45 Ardahan SD v Ötüken TKOSK Iskele Cumhuriyet Stadium
04/08 17:45 Boğaziçi SK v Karadeniz 61 SB Akova Eray Vudalı Stadium

 

08/08 17:45 Karadeniz 61 SB v Civisil SK Stadium not decided yet
08/08 17:45 Boğaziçi SK v Ardahan SD Akova Eray Vudalı Stadium

GROUP 3

04/08 17:45 Çayönü SK v Pile TSK Geçitkale Stadium
04/08 17:45 Mutluyaka HSK v Yenişehir SK Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadium
04/08 17:45 Güvercinlik İYSK v Pergama SD Stadium not decided yet

 

08/08 17:45 Güvercinlik İYSK v Mutluyaka HSK Dörtyol Stadium
08/08 17:45 Yenişehir SK v Çayönü SK Gazimağusa Canbulat Stadium
08/08 17:45 Pergama SD v Pile TSK Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadium

GROUP 4

05/08 17:45 Akıncılar GSK v Kırıkkale TSK Akdoğan Özgürlük Stadium
05/08 17:45 Dilekkaya ASK v Gönendere ŞSKSK Değirmenlik Sadık Cemil Stad.
05/08 17:45 Yeniceköy ZSK v Gaziköy SK Cihangir Training Stadium

 

09/08 17:45 Akıncılar GSK v Dilekkaya ASK Akdoğan Özgürlük Stadium
09/08 17:45 Kırıkkale TSK v Gaziköy SK Balikesir Stadium
09/08 17:45 Gönendere ŞSKSK v Yeniceköy ZSK Serdarlı 14 Ağustos Stadium

GROUP 5

04/08 17:45 Ağırdağ Boğaz TSK v Demirhan SK Göçmenköy Stadium
04/08 17:45 Bahçeli SK v Pınarbaşı ÇSK Girne Pia Bella Stadium
05/08 17:45 Haspolat SGSK v Alayköy SKKD Göçmenköy Stadium

 

09/08 17:45 Ağırdağ Boğaz TSK v Haspolat SGSK Göçmenköy Stadium
09/08 17:45 Alayköy SKKD v Bahçeli SK Yilmazköy Mustafa Üçöz Stad.
09/08 17:45 Demirhan SK v Pınarbaşı ÇSK Degirmenlik Sadık Cemil Stad.

GROUP 6

04/08 17:45 Akdeniz KSD v Çamlıbel SKD Stadium not decided yet
04/08 17:45 Sadrazam Kayalar SK v Tepebaşı SK Lapta Şht Şevket Kadir Stadium

 

08/08 17:45 Tepebaşı SK v Çamlıbel SKD Tepebaşı Stadium
08/08 17:45 Sadrazam Kayalar SK v Kalkanlı SK Lapta Şht Şevket Kadir Stadium

GROUP 7

05/08 17:45 Akçay SK v Serhatköy SK Akçay Stadium
05/08 17:45 Gaziveren SK v Gayretköy GSK Denizli Bilal İyigün Stadium
05/08 17:45 Yeşilyurt SD v Mevlevi SK Doğanıçı Emek Stadium

 

09/08 17:45 Akçay SK v Gaziveren SK Akçay Stadium
09/08 17:45 Gayretköy GSK v Mevlevi SK Bostancı Tashin Mertekçi Stad.
09/08 17:45 Serhatköy SK v Yeşilyurt SD Güzelyurt Stadium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Entertainment, Sport

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