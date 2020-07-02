Entertainment

TRNC Football results and tables at 1st July 2020

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By Richard Beale……

So lockdowns have been lifted and more Northern Cyprus football matches have been played and I am bringing you an updated listing of the state of play so far.

K-PET SUPER LEAGUE RESULTS

26/06 Çetinkaya TSK 1 -2 Hamitköy ŞHSK
26/06 Baf Ülkü Yurdu 0- 1 Gönyeli SK
27/06 Küçük Kaymaklı TSK 1 4 Merit Alsancak Yeşilova
27/06 zkaya KOSK 2 -2 Binatlı YSK
27/06 Göçmenköy İYSK 3 -1 Gençlik Gücü TSK
28/06 Mağusa Türk Gücü 1 -1 Doğan Türk Birliği
28/06 Türk Ocağı Limasol 2 -2 Lefke TSK
28/06 Cihangir GSK 1 -1 Yenicami AK

 

01/07 Gönyeli SK 1 -1 Küçük Kaymaklı TSK
01/07 Doğan Türk Birliği 1 -1 Çetinkaya TSK
01/07 Hamitköy ŞHSK 0 -1 Baf Ülkü Yurdu
01/07 Binatlı YSK 3 -1 Cihangir GSK
01/07 Gençlik Gücü TSK 0 -1 Düzkaya KOSK
01/07 Merit Alsancak Yeşilova 4 -1 Göçmenköy İYSK
01/07 Lefke TSK 1 -5 Mağusa Türk Gücü

K-PET SUPER LEAGUE TABLE

   

P

W

D

L

F

A

Gd

Pts
1. Mağusa Türk Gücü

25

20

3

2

83

26

57

63
2. Doğan Türk Birliği

25

15

4

6

50

31

19

49
3. Merit Alsancak Yeşilova

25

15

3

7

65

41

24

48
4. Türk Ocağı Limasol

24

12

8

4

40

27

13

44
5. Yenicami AK

24

12

5

7

69

44

25

41
6. Cihangir GSK

25

12

4

9

55

42

13

40
7. Lefke TSK

25

10

5

10

42

47

-5

35
8. Küçük Kaymaklı TSK

25

10

5

10

44

46

-2

34
9. Baf Ülkü Yurdu

25

9

4

12

33

48

-15

31
10. Göçmenköy İYSK

25

8

6

11

33

45

-12

30
11. Binatlı YSK

25

8

5

12

40

47

-7

29
12. Gönyeli SK

25

9

2

14

48

60

-12

29
13. Hamitköy ŞHSK

25

8

4

13

42

59

-17

28
14. Çetinkaya TSK

25

6

5

14

32

47

-15

23
15. Düzkaya KOSK

25

6

3

16

31

67

-36

21
16. Gençlik Gücü TSK

25

3

6

16

26

56

-30

15

K-PET LEAGUE 1 RESULTS

Doğancı SK ***** 0 -3 Girne Halk Evi
28/06 Ozanköy SK 2 -3 Çanakkale TSK
28/06 Yalova SK 2 -0 Bostancı Bağcıl SK
28/06 Mormenekşe GBSK 3 -1 L. Gençler Birliği SK
28/06 Dörtyol SK 2 -1 Esentepe KKSK
28/06 Maraş GSK 3 -2 Görneç KSK
28/06 Karşıyaka ASK 0 -0 Yonpaş Dumlupınar TSK
28/06 Mesarya SK 3 -0 Lapta TBSK

***** Match awarded to GHE as Doğancı unable to fulfil fixtures

K-PET LEAGUE 1 TABLE

   

P

W

D

L

F

A

Gd

Pts
1. Mesarya SK

25

17

7

1

56

17

39

58
2. Yonpaş Dumlupınar TSK

25

16

5

4

47

11

36

53
3. Girne Halk Evi

25

13

8

4

50

27

23

47
4. Yalova SK

25

13

7

5

41

20

21

46
5. L. Gençler Birliği SK

25

14

3

8

49

33

16

45
6. Dörtyol SK

25

11

7

7

44

34

10

40
7. Maraş GSK

25

11

7

7

41

31

10

40
8. Esentepe KKSK

25

9

8

8

38

35

3

35
9. Karşıyaka ASK

25

9

8

8

30

33

-3

35
10. Mormenekşe GBSK

25

10

5

10

37

42

-5

35
11. Görneç KSK

25

8

7

10

47

45

2

31
12. Çanakkale TSK

25

7

6

12

33

49

-16

27
13. Lapta TBSK

25

7

3

15

33

45

-12

24
14. Bostancı Bağcıl SK

25

4

8

13

28

39

-11

20
15. Ozanköy SK

25

5

3

17

26

64

-38

18
16. Doğancı SK

25

0

0

25

0

75

-75

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Entertainment, Sport

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