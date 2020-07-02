TRNC Football results and tables at 1st July 2020

By Richard Beale……
So lockdowns have been lifted and more Northern Cyprus football matches have been played and I am bringing you an updated listing of the state of play so far.
K-PET SUPER LEAGUE RESULTS
|26/06
|Çetinkaya TSK
|1 -2
|Hamitköy ŞHSK
|26/06
|Baf Ülkü Yurdu
|0- 1
|Gönyeli SK
|27/06
|Küçük Kaymaklı TSK
|1 4
|Merit Alsancak Yeşilova
|27/06
|Düzkaya KOSK
|2 -2
|Binatlı YSK
|27/06
|Göçmenköy İYSK
|3 -1
|Gençlik Gücü TSK
|28/06
|Mağusa Türk Gücü
|1 -1
|Doğan Türk Birliği
|28/06
|Türk Ocağı Limasol
|2 -2
|Lefke TSK
|28/06
|Cihangir GSK
|1 -1
|Yenicami AK
|01/07
|Gönyeli SK
|1 -1
|Küçük Kaymaklı TSK
|01/07
|Doğan Türk Birliği
|1 -1
|Çetinkaya TSK
|01/07
|Hamitköy ŞHSK
|0 -1
|Baf Ülkü Yurdu
|01/07
|Binatlı YSK
|3 -1
|Cihangir GSK
|01/07
|Gençlik Gücü TSK
|0 -1
|Düzkaya KOSK
|01/07
|Merit Alsancak Yeşilova
|4 -1
|Göçmenköy İYSK
|01/07
|Lefke TSK
|1 -5
|Mağusa Türk Gücü
K-PET SUPER LEAGUE TABLE
|
P
|
W
|
D
|
L
|
F
|
A
|
Gd
|
Pts
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|
25
|
20
|
3
|
2
|
83
|
26
|
57
|
63
|2.
|Doğan Türk Birliği
|
25
|
15
|
4
|
6
|
50
|
31
|
19
|
49
|3.
|Merit Alsancak Yeşilova
|
25
|
15
|
3
|
7
|
65
|
41
|
24
|
48
|4.
|Türk Ocağı Limasol
|
24
|
12
|
8
|
4
|
40
|
27
|
13
|
44
|5.
|Yenicami AK
|
24
|
12
|
5
|
7
|
69
|
44
|
25
|
41
|6.
|Cihangir GSK
|
25
|
12
|
4
|
9
|
55
|
42
|
13
|
40
|7.
|Lefke TSK
|
25
|
10
|
5
|
10
|
42
|
47
|
-5
|
35
|8.
|Küçük Kaymaklı TSK
|
25
|
10
|
5
|
10
|
44
|
46
|
-2
|
34
|9.
|Baf Ülkü Yurdu
|
25
|
9
|
4
|
12
|
33
|
48
|
-15
|
31
|10.
|Göçmenköy İYSK
|
25
|
8
|
6
|
11
|
33
|
45
|
-12
|
30
|11.
|Binatlı YSK
|
25
|
8
|
5
|
12
|
40
|
47
|
-7
|
29
|12.
|Gönyeli SK
|
25
|
9
|
2
|
14
|
48
|
60
|
-12
|
29
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|
25
|
8
|
4
|
13
|
42
|
59
|
-17
|
28
|14.
|Çetinkaya TSK
|
25
|
6
|
5
|
14
|
32
|
47
|
-15
|
23
|15.
|Düzkaya KOSK
|
25
|
6
|
3
|
16
|
31
|
67
|
-36
|
21
|16.
|Gençlik Gücü TSK
|
25
|
3
|
6
|
16
|
26
|
56
|
-30
|
15
K-PET LEAGUE 1 RESULTS
|Doğancı SK *****
|0 -3
|Girne Halk Evi
|28/06
|Ozanköy SK
|2 -3
|Çanakkale TSK
|28/06
|Yalova SK
|2 -0
|Bostancı Bağcıl SK
|28/06
|Mormenekşe GBSK
|3 -1
|L. Gençler Birliği SK
|28/06
|Dörtyol SK
|2 -1
|Esentepe KKSK
|28/06
|Maraş GSK
|3 -2
|Görneç KSK
|28/06
|Karşıyaka ASK
|0 -0
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|28/06
|Mesarya SK
|3 -0
|Lapta TBSK
***** Match awarded to GHE as Doğancı unable to fulfil fixtures
K-PET LEAGUE 1 TABLE
|
P
|
W
|
D
|
L
|
F
|
A
|
Gd
|
Pts
|1.
|Mesarya SK
|
25
|
17
|
7
|
1
|
56
|
17
|
39
|
58
|2.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|
25
|
16
|
5
|
4
|
47
|
11
|
36
|
53
|3.
|Girne Halk Evi
|
25
|
13
|
8
|
4
|
50
|
27
|
23
|
47
|4.
|Yalova SK
|
25
|
13
|
7
|
5
|
41
|
20
|
21
|
46
|5.
|L. Gençler Birliği SK
|
25
|
14
|
3
|
8
|
49
|
33
|
16
|
45
|6.
|Dörtyol SK
|
25
|
11
|
7
|
7
|
44
|
34
|
10
|
40
|7.
|Maraş GSK
|
25
|
11
|
7
|
7
|
41
|
31
|
10
|
40
|8.
|Esentepe KKSK
|
25
|
9
|
8
|
8
|
38
|
35
|
3
|
35
|9.
|Karşıyaka ASK
|
25
|
9
|
8
|
8
|
30
|
33
|
-3
|
35
|10.
|Mormenekşe GBSK
|
25
|
10
|
5
|
10
|
37
|
42
|
-5
|
35
|11.
|Görneç KSK
|
25
|
8
|
7
|
10
|
47
|
45
|
2
|
31
|12.
|Çanakkale TSK
|
25
|
7
|
6
|
12
|
33
|
49
|
-16
|
27
|13.
|Lapta TBSK
|
25
|
7
|
3
|
15
|
33
|
45
|
-12
|
24
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|
25
|
4
|
8
|
13
|
28
|
39
|
-11
|
20
|15.
|Ozanköy SK
|
25
|
5
|
3
|
17
|
26
|
64
|
-38
|
18
|16.
|Doğancı SK
|
25
|
0
|
0
|
25
|
0
|
75
|
-75
|
0
Categories: Entertainment, Sport
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