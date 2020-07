TRNC Football results and tables at 1st July 2020

By Richard Beale……

So lockdowns have been lifted and more Northern Cyprus football matches have been played and I am bringing you an updated listing of the state of play so far.

K-PET SUPER LEAGUE RESULTS

26/06 Çetinkaya T SK 1 -2 Hamitköy ŞHSK 26/06 Baf Ülkü Yurdu 0- 1 Gönyeli SK 27/06 K üçük Kaymaklı TSK 1 4 Merit Alsancak Yeşilova 27/06 Dü zkaya KOSK 2 -2 Bin a tlı YSK 27/06 Göç menköy İYSK 3 -1 Ge nçlik Gücü TSK 28/06 Mağusa Türk Gücü 1 -1 Doğan Türk Birliği 28/06 Türk Ocağı Limasol 2 -2 Lefke TSK 28/06 Cihangir GSK 1 -1 Yenicami AK

01/07 Gönyeli SK 1 -1 Küçük Kaymaklı TSK 01/07 Doğan Türk Birliği 1 -1 Çetinkaya TSK 01/07 Hamitköy ŞHSK 0 -1 Baf Ülkü Yurdu 01/07 Binatlı Y SK 3 -1 Cihangir GSK 01/07 Gençlik Gücü TSK 0 -1 Düzkaya KOSK 01/07 Merit Alsancak Yeşilova 4 -1 Göçmenköy İYSK 01/07 Lefke TSK 1 -5 Mağusa Türk Gücü

K-PET SUPER LEAGUE TABLE

P W D L F A Gd Pts 1. Mağusa Türk Gücü 25 20 3 2 83 26 57 63 2. Doğan Türk Birliği 25 15 4 6 50 31 19 49 3. Merit Alsancak Yeşilova 25 15 3 7 65 41 24 48 4. Türk Ocağı Limasol 24 12 8 4 40 27 13 44 5. Yenicami AK 24 12 5 7 69 44 25 41 6. Cihangir GSK 25 12 4 9 55 42 13 40 7. Lefke TSK 25 10 5 10 42 47 -5 35 8. Küçük Kaymaklı TSK 25 10 5 10 44 46 -2 34 9. Baf Ülkü Yurdu 25 9 4 12 33 48 -15 31 10. Göçmenköy İYSK 25 8 6 11 33 45 -12 30 11. Binatlı YSK 25 8 5 12 40 47 -7 29 12. Gönyeli SK 25 9 2 14 48 60 -12 29 13. Hamitköy ŞHSK 25 8 4 13 42 59 -17 28 14. Çetinkaya TSK 25 6 5 14 32 47 -15 23 15. Düzkaya KOSK 25 6 3 16 31 67 -36 21 16. Gençlik Gücü TSK 25 3 6 16 26 56 -30 15

K-PET LEAGUE 1 RESULTS

Doğancı SK ***** 0 -3 Girne Halk Evi 28/06 Ozanköy SK 2 -3 Çanakkale TSK 28/06 Yalova SK 2 -0 Bostancı Bağcıl SK 28/06 Mormenekşe GBSK 3 -1 L. Gençler Birliği SK 28/06 Dörtyol SK 2 -1 Esentepe KKSK 28/06 Maraş GSK 3 -2 Görneç KSK 28/06 Karşıyaka ASK 0 -0 Yonp a ş Dumlupınar TSK 28/06 Mesarya SK 3 -0 Lapta TBSK

***** Match awarded to GHE as Doğancı unable to fulfil fixtures

K-PET LEAGUE 1 TABLE

P W D L F A Gd Pts 1. Mesarya SK 25 17 7 1 56 17 39 58 2. Yonpaş Dumlupınar TSK 25 16 5 4 47 11 36 53 3. Girne Halk Evi 25 13 8 4 50 27 23 47 4. Yalova SK 25 13 7 5 41 20 21 46 5. L. Gençler Bi r liği SK 25 14 3 8 49 33 16 45 6. Dörtyol SK 25 11 7 7 44 34 10 40 7. Maraş GSK 25 11 7 7 41 31 10 40 8. Esentepe KKSK 25 9 8 8 38 35 3 35 9. Karşıyaka ASK 25 9 8 8 30 33 -3 35 10. Mormenekşe GBSK 25 10 5 10 37 42 -5 35 11. Görneç KSK 25 8 7 10 47 45 2 31 12. Çanakkale TSK 25 7 6 12 33 49 -16 27 13. Lapta TBSK 25 7 3 15 33 45 -12 24 14. Bostancı Bağcıl SK 25 4 8 13 28 39 -11 20 15. Ozanköy SK 25 5 3 17 26 64 -38 18 16. Doğancı SK 25 0 0 25 0 75 -75 0