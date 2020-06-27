TRNC Football results and tables at 25th June 2020

By Richard Beale……
So lockdowns have been lifted and some Northern Cyprus football matches have been played and I am bringing you an updated listing of the state of play so far.
KIBRIS CUP, Semi-Final, First Leg.
|24/06
|Mağusa Türk Gücü
|0 – 1
|Doğan Türk Birliği
|24/06
|Yenicami AK
|0 – 0
|Türk Ocağı Limasol
K-PET SUPER LEAGUE
|18/06
|Doğan Türk Birliği
|2 – 0
|Türk Ocağı Limasol
|18/06
|Binatlı YSK
|0 – 0
|Gençlik Gücü TSK
|19/06
|Yenicami AK
|5 – 1
|Düzkaya KOSK
|19/06
|Hamitköy ŞHSK
|1 – 4
|Mağusa Türk Gücü
|20/06
|Gönyeli SK
|0 – 1
|Çetinkaya TSK
|20/06
|Küçük Kaymaklı TSK
|1 – 1
|Göçmenköy İYSK
|20/06
|Merit Alsancak Yeşilova
|1 – 0
|Baf Ülkü Yurdu
|21/06
|Lefke TSK
|4 – 1
|Cihangir GSK
|
p
|
W
|
D
|
L
|
F
|
A
|
Gd
|
its
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|
23
|
19
|
2
|
2
|
77
|
24
|
53
|
59
|2.
|Doğan Türk Birliği
|
23
|
15
|
2
|
6
|
48
|
29
|
19
|
47
|3.
|Türk Ocağı Limasol
|
23
|
12
|
7
|
4
|
38
|
25
|
13
|
43
|4.
|Merit Alsancak Yeşilova
|
23
|
13
|
3
|
7
|
57
|
39
|
18
|
42
|5.
|Yenicami AK
|
23
|
12
|
4
|
7
|
68
|
43
|
25
|
40
|6.
|Cihangir GSK
|
23
|
12
|
3
|
8
|
53
|
38
|
15
|
39
|7.
|Lefke TSK
|
23
|
10
|
4
|
9
|
39
|
40
|
-1
|
34
|8.
|Küçük Kaymaklı TSK
|
23
|
10
|
4
|
9
|
42
|
41
|
1
|
33
|9.
|Baf Ülkü Yurdu
|
23
|
8
|
4
|
11
|
32
|
47
|
-15
|
28
|10.
|Göçmenköy İYSK
|
23
|
7
|
6
|
10
|
29
|
40
|
-11
|
27
|11.
|Binatlı YSK
|
23
|
7
|
4
|
12
|
35
|
44
|
-9
|
25
|12.
|Gönyeli SK
|
23
|
8
|
1
|
14
|
46
|
59
|
-13
|
25
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|
23
|
7
|
4
|
12
|
40
|
57
|
-17
|
25
|14.
|Çetinkaya TSK
|
23
|
6
|
4
|
13
|
30
|
44
|
-14
|
22
|15.
|Düzkaya KOSK
|
23
|
5
|
2
|
16
|
28
|
65
|
-37
|
17
|16.
|Gençlik Gücü TSK
|
23
|
3
|
6
|
14
|
25
|
52
|
-27
|
15
K-PET LEAGUE 1 Results for June 20/23/24.
|Doğanıcı SK
|0 – 3 (H)**
|Bostancı Bağcıl SK
|20/06
|Lapta TBSK
|1 – 2
|Görneç KSK
|20/06
|Ozanköy SK
|2 – 3
|Karşıyaka ASK
|20/06
|Yalova SK
|2 – 1
|Çanakkale TSK
|20/06/
|Mormenekşe GBSK
|1 – 3
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|20/06/
|Dörtyol SK
|1 – 4
|L. Gençler Birliği SK
|20/06/
|Maraş GSK
|2 – 2
|Girne Halk Evi
|20/06/
|Mesarya SK
|4 – 1
|Esentepe KKSK
|23/06
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|
3 – 1
|Ozanköy SK
|24/06
|Girne Halk Evi
|1 – 1
|Mesarya SK
|24/06
|Lapta TBSK
|2 – 2
|Maraş GSK
|24/06
|Bostancı Bağcıl SK
|0 – 2
|Dörtyol SK
|24/06
|L. Gençler Birliği SK
|2 – 1
|Yalova SK
|24/06
|Çanakkale TSK
|2 – 0
|Mormenekşe GBSK
|24/06
|Görneç KSK
|1 – 2
|Karşıyaka ASK
|Esentepe KKSK
|3 -0 **
|Dogancı SK
** Doğancı unable to fulfill fixtures points awarded to opponents.
K-PET LEAGUE 1 TABLE
|
P
|
W
|
D
|
L
|
F
|
A
|
Gd
|
its
|.
|Mesarya SK
|
24
|
16
|
7
|
1
|
53
|
17
|
36
|
55
|2.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|
24
|
16
|
4
|
4
|
47
|
11
|
36
|
52
|3.
|L. Gençler Birliği SK
|
24
|
14
|
3
|
7
|
48
|
30
|
18
|
45
|4.
|Girne Halk Evi
|
24
|
12
|
8
|
4
|
47
|
27
|
20
|
44
|5.
|Yalova SK
|
24
|
12
|
7
|
5
|
39
|
20
|
19
|
43
|6.
|Dörtyol SK
|
24
|
10
|
7
|
7
|
42
|
33
|
9
|
37
|7.
|Maraş GSK
|
24
|
10
|
7
|
7
|
38
|
29
|
9
|
37
|8.
|Karşıyaka ASK
|
24
|
9
|
7
|
8
|
30
|
33
|
-3
|
34
|9.
|Esentepe KKSK
|
23
|
8
|
8
|
7
|
34
|
33
|
1
|
32
|10.
|Mormenekşe GBSK
|
24
|
9
|
5
|
10
|
34
|
41
|
-7
|
32
|11.
|Görneç KSK
|
24
|
8
|
7
|
9
|
45
|
42
|
3
|
31
|12.
|Lapta TBSK
|
24
|
7
|
3
|
14
|
33
|
42
|
-9
|
24
|13.
|Çanakkale TSK
|
24
|
6
|
6
|
12
|
30
|
47
|
-17
|
24
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|
24
|
4
|
8
|
12
|
28
|
37
|
-9
|
20
|15.
|Ozanköy SK
|
24
|
5
|
3
|
16
|
24
|
61
|
-37
|
18
|16.
|Doğancı SK
|
23
|
0
|
0
|
23
|
0
|
69
|
-69
|
0
Categories: Entertainment, Sport
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