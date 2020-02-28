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K-PET Super League and League 1 Results and Tables 21/22/23 February

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By Richard Beale……

 I am bringing news of the  K-PET Super League and League 1 results at 21/22/23.February.

K-PET SUPER LEAGUE.

21/02 Gençlik Gücü TSK 2 – 1 Doğan Türk Birliği
22/02 Mağusa Türk Gücü 5 – 0 Küçük Kaymaklı TSK
22/02 Düzkaya KOSK 1 – 0 Hamitköy ŞHSK
22/02 Cihangir GSK 1 – 4 Gönyeli SK
22/02 Göçmenköy İYSK 1 – 4 Yenicami AK
23/02 Türk Ocağı Limasol 3 – 1 Merit Alsancak Yeşilova
23/02 Çetinkaya TSK 2 – 0 Baf Ülkü Yurdu
23/02 Binatlı YSK 0 – 2 Lefke TSK

KP PET SUPER LEAGUE TABLE.

P W D L F A GD Pts
1. Mağusa Türk Gücü 20 16 2 2 65 19 46 50
2. Türk Ocağı Limasol 20 12 6 2 35 19 16 42
3. Doğan Türk Birliği 20 13 1 6 43 27 16 40
4. Merit Alsancak Yeşilova 20 12 2 6 51 33 18 38
5. Cihangir GSK 20 12 1 7 49 31 18 37
6. Yenicami AK 20 11 3 6 61 39 22 36
7. Küçük Kaymaklı TSK 20 9 3 8 38 38 0 29
8. Lefke TSK 20 8 4 8 32 37 -5 28
9. Göçmenköy İYSK 20 7 4 9 28 37 -9 25
10. Baf Ülkü Yurdu 20 7 3 10 31 46 -15 24
11. Hamitköy ŞHSK 20 7 2 11 36 50 -14 23
12. Gönyeli SK 20 7 1 12 43 53 -10 22
13. Binatlı YSK 20 5 3 12 31 43 -12 18
14. Çetinkaya TSK 20 5 3 12 26 39 -13 18
15. Düzkaya KOSK 20 4 2 14 26 59 -33 14
16. Gençlik Gücü TSK 20 3 4 13 23 48 -25 13

K-PET LEAGUE 1

Yonpaş Dumlupınar TSK 3 -0 *** Doğancı SK
22/02 Ozanköy SK 0 – 2 Yalova
22/02 Bostancı Bağcıl SK 2 – 2 Lapta TBSK
22/02 Görneç KSK 1 – 3 Mormenekşe GBSK
22/02 Karşıyaka ASK 3 – 3 Dörtyol SK
23/02 Esentepe KKSK 2 – 2 Girne Halk Evi
23/02 L. Gençler Birliği SK 0 – 0 Maraş GSK
23/02 Çanakkale TSK 1 – 1 Mesarya SK

*** Match awarded to Dumlupınar as Doğanıcı unable to fulfil their fixtures

K-PET LEAGUE 1 TABLE

P W D L F A GD Pts
1. Mesarya SK 20 13 6 1 44 14 30 45
2. Yonpaş Dumlupınar TSK 20 12 4 4 37 7 30 40
3. Yalova SK 20 10 7 3 35 16 19 37
4. Girne Halk Evi 20 10 6 4 38 24 14 36
5. L. Gençler Birliği SK 20 11 3 6 38 26 12 36
6. Dörtyol SK 20 8 7 5 34 25 9 31
7. Maraş GSK 20 9 4 7 31 24 7 31
8. Esentepe KKSK 20 7 8 5 31 26 5 29
9. Mormenekşe GBSK 20 8 4 8 29 36 -7 28
10. Karşıyaka ASK 20 7 6 7 25 29 -4 27
11. Görneç KSK 20 6 7 7 34 34 0 25
12. Lapta TBSK 20 7 2 11 29 34 -5 23
13. Çanakkale TSK 20 4 6 10 23 42 -19 18
14. Ozanköy SK 20 5 3 12 20 43 -23 18
15. Bostan Bağcıl SK 20 3 7 10 24 32 -8 16
16. Doğancı SK 20 0 0 20 0 60 -60 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Entertainment, Sport

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