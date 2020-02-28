K-PET Super League and League 1 Results and Tables 21/22/23 February

By Richard Beale……
I am bringing news of the K-PET Super League and League 1 results at 21/22/23.February.
K-PET SUPER LEAGUE.
|21/02
|Gençlik Gücü TSK
|2 – 1
|Doğan Türk Birliği
|22/02
|Mağusa Türk Gücü
|5 – 0
|Küçük Kaymaklı TSK
|22/02
|Düzkaya KOSK
|1 – 0
|Hamitköy ŞHSK
|22/02
|Cihangir GSK
|1 – 4
|Gönyeli SK
|22/02
|Göçmenköy İYSK
|1 – 4
|Yenicami AK
|23/02
|Türk Ocağı Limasol
|3 – 1
|Merit Alsancak Yeşilova
|23/02
|Çetinkaya TSK
|2 – 0
|Baf Ülkü Yurdu
|23/02
|Binatlı YSK
|0 – 2
|Lefke TSK
KP PET SUPER LEAGUE TABLE.
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|GD
|Pts
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|20
|16
|2
|2
|65
|19
|46
|50
|2.
|Türk Ocağı Limasol
|20
|12
|6
|2
|35
|19
|16
|42
|3.
|Doğan Türk Birliği
|20
|13
|1
|6
|43
|27
|16
|40
|4.
|Merit Alsancak Yeşilova
|20
|12
|2
|6
|51
|33
|18
|38
|5.
|Cihangir GSK
|20
|12
|1
|7
|49
|31
|18
|37
|6.
|Yenicami AK
|20
|11
|3
|6
|61
|39
|22
|36
|7.
|Küçük Kaymaklı TSK
|20
|9
|3
|8
|38
|38
|0
|29
|8.
|Lefke TSK
|20
|8
|4
|8
|32
|37
|-5
|28
|9.
|Göçmenköy İYSK
|20
|7
|4
|9
|28
|37
|-9
|25
|10.
|Baf Ülkü Yurdu
|20
|7
|3
|10
|31
|46
|-15
|24
|11.
|Hamitköy ŞHSK
|20
|7
|2
|11
|36
|50
|-14
|23
|12.
|Gönyeli SK
|20
|7
|1
|12
|43
|53
|-10
|22
|13.
|Binatlı YSK
|20
|5
|3
|12
|31
|43
|-12
|18
|14.
|Çetinkaya TSK
|20
|5
|3
|12
|26
|39
|-13
|18
|15.
|Düzkaya KOSK
|20
|4
|2
|14
|26
|59
|-33
|14
|16.
|Gençlik Gücü TSK
|20
|3
|4
|13
|23
|48
|-25
|13
K-PET LEAGUE 1
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|3 -0 ***
|Doğancı SK
|22/02
|Ozanköy SK
|0 – 2
|Yalova
|22/02
|Bostancı Bağcıl SK
|2 – 2
|Lapta TBSK
|22/02
|Görneç KSK
|1 – 3
|Mormenekşe GBSK
|22/02
|Karşıyaka ASK
|3 – 3
|Dörtyol SK
|23/02
|Esentepe KKSK
|2 – 2
|Girne Halk Evi
|23/02
|L. Gençler Birliği SK
|0 – 0
|Maraş GSK
|23/02
|Çanakkale TSK
|1 – 1
|Mesarya SK
*** Match awarded to Dumlupınar as Doğanıcı unable to fulfil their fixtures
K-PET LEAGUE 1 TABLE
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|GD
|Pts
|1.
|Mesarya SK
|20
|13
|6
|1
|44
|14
|30
|45
|2.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|20
|12
|4
|4
|37
|7
|30
|40
|3.
|Yalova SK
|20
|10
|7
|3
|35
|16
|19
|37
|4.
|Girne Halk Evi
|20
|10
|6
|4
|38
|24
|14
|36
|5.
|L. Gençler Birliği SK
|20
|11
|3
|6
|38
|26
|12
|36
|6.
|Dörtyol SK
|20
|8
|7
|5
|34
|25
|9
|31
|7.
|Maraş GSK
|20
|9
|4
|7
|31
|24
|7
|31
|8.
|Esentepe KKSK
|20
|7
|8
|5
|31
|26
|5
|29
|9.
|Mormenekşe GBSK
|20
|8
|4
|8
|29
|36
|-7
|28
|10.
|Karşıyaka ASK
|20
|7
|6
|7
|25
|29
|-4
|27
|11.
|Görneç KSK
|20
|6
|7
|7
|34
|34
|0
|25
|12.
|Lapta TBSK
|20
|7
|2
|11
|29
|34
|-5
|23
|13.
|Çanakkale TSK
|20
|4
|6
|10
|23
|42
|-19
|18
|14.
|Ozanköy SK
|20
|5
|3
|12
|20
|43
|-23
|18
|15.
|Bostancı Bağcıl SK
|20
|3
|7
|10
|24
|32
|-8
|16
|16.
|Doğancı SK
|20
|0
|0
|20
|0
|60
|-60
|0
Categories: Entertainment, Sport
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