Local Football Fixtures for weekend 29th February and 1st March

By Richard Beale…..
As you may have only received your copy of CyprusScene E-newspaper on Saturday it may be too late for you to plan going to watch a local football match so every week we will publish the forthcoming weekend matches to make it easier for you to plan ahead.
Matches marked *** are in my opinion are the best match in that League.
K-PET SUPER LEAGUE
|Home Team
|Away Team
|Venue
|29/02
|14:00
|Yenicami AK
|v
|Binatlı YSK
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|29/02
|14:00
|Doğan Türk Birliği
|v
|Düzkaya KOSK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır St
|29/02
|14:00
|Lefke TSK
|v
|Gençlik Gücü TSK
|16 Ağustos Stadium
|01/03
|14:00
|Gönyeli SK
|v
|Türk Ocağı Limasol
|Gönyeli Stadium
|01/03
|14:00
|Hamitköy ŞHSK
|v
|Cihangir GSK
|Hamitköy Esat Erdoğmus Stadı
|01/03
|14:00
|Küçük Kaymaklı TSK
|v
|Çetinkaya TSK
|Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadıum
|01/03
|14:00
|Baf Ülkü Yurdu
|v
|Göçmenköy İYSK
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
|01/03
|14:00
|Merit Alsancak Yeşilova
|v
|Mağusa Türk Gücü ***
|Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı
K-PET LEAGUE 1
|Home Team
|Away Team
|Venue
|29/02
|14:00
|Dörtyol SK
|v
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|Dörtyol Stadı
|29/02
|14:00
|Maraş GSK
|v
|Bostancı Bağcıl SK
|Maraş Necip Halıl Kartal Stadı
|29/02
|14:00
|Mesarya SK *****
|v
|L. Gençler Birliği SK
|Paşaköy 100 Yıl Stadı
|01/03
|14:00
|Girne Halk Evi
|v
|Görneç KSK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır St.
|01/03
|14:00
|Lapta TBSK
|v
|Esentepe KKSK
|Lapta Şht Şevket Stadı
|01/03
|14:00
|Yalova SK
|v
|Karşıyaka ASK
|Bostancı Tashın Mertekçi Stadı
|01/03
|14:00
|Mormenekşe GBSK
|v
|Ozanköy SK
|Mormeneşke Cemal Balses Stadı
BTM LEAGUE RED GROUP
|Home Team
|Away Team
|Venue
|29/02
|11:00
|Yenibogaziçi DSK ****
|v
|Geçitkale GSK
|Osman Ergün Mehmet Stadium
|29/02
|14:00
|Mehmetçik TÇBSK
|v
|Türkmenköy ASK
|Mehmetçik Stadı
|29/02
|14:00
|Dipkarpaz TSK
|v
|1461 İskele Trabzonspor
|Dipkarpaz Stadium
|29/02
|11:00
|Serdarlı GB
|v
|Vadili TÇBSK
|Serdarlı 14 Ağustos Stadı
|29/02
|11:00
|Yarköy PGSK
|v
|İncirli SK
|Akova Eray Vudalı Stadı
BTM WHITE GROUP
|Home Team
|Away Team
|Venue
|01/03
|11:00
|Ortaköy SK
|v
|Tatlısu HOBSK
|Lefkoşa Ortaköy Stadı
|01/03
|11:00
|Dikmen Gücü SK ****
|v
|Değirmenlik SK
|Dikmen Dr Fazıl Küçük Stadı
|01/03
|11:00
|Denizli SK
|v
|Karaoğlanoğlu SB
|Denizli Bilal İyigün Stadı
|01/03
|11:00
|Gülgün Süt Düzova GSK
|v
|Zümrütköy SK
|Balıkesır Stadı
Categories: Entertainment, Sport
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