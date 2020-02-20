K-PET Super League and League 1 Results and Tables 14/15/16 February

By Richard Beale……
With the new season underway, I am bringing news of the K-PET Super League and League 1 results at 14/15/16.February.
K-PET SUPER LEAGUE.
|14/02
|Çetinkaya TSK
|1 – 2
|Göçmenköy İYSK
|15/02
|Gönyeli SK
|6 – 1
|Düzkaya KOSK
|15/02
|Küçük Kaymaklı TSK
|2 – 2
|Türk Ocağı Limasol
|15/02
|Baf Ülkü Yurdu
|2 – 4
|Mağusa Türk Gücü
|15/02
|Merit Alsancak Yeşilova
|2 – 1
|Cihangir GSK
|16/02
|Doğan Türk Birliği
|3 – 1
|Binatlı YSK
|16/02
|Hamitköy ŞHSK
|1 – 0
|Gençlik Gücü TSK
|16/02
|Lefke TSK
|1 – 4
|Yenicami AK
KP PET SUPER LEAGUE TABLE.
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|GD
|Pts
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|19
|15
|2
|2
|60
|19
|41
|47
|2.
|Doğan Türk Birliği
|19
|13
|1
|5
|42
|25
|17
|40
|3.
|Türk Ocağı Limasol
|19
|11
|6
|2
|32
|18
|14
|39
|4.
|Merit Alsancak Yeşilova
|19
|12
|2
|5
|50
|30
|20
|38
|5.
|Cihangir GSK
|19
|12
|1
|6
|48
|27
|21
|37
|6.
|Yenicami AK
|19
|10
|3
|6
|57
|38
|19
|33
|7.
|Küçük Kaymaklı TSK
|19
|9
|3
|7
|38
|33
|5
|29
|8.
|Göçmenköy İYSK
|19
|7
|4
|8
|27
|33
|-6
|25
|9.
|Lefke TSK
|19
|7
|4
|8
|30
|37
|-7
|25
|10.
|Baf Ülkü Yurdu
|19
|7
|3
|9
|31
|44
|-13
|24
|11.
|Hamitköy ŞHSK
|19
|7
|2
|10
|36
|49
|-13
|23
|12.
|Gönyeli SK
|19
|6
|1
|12
|39
|52
|-13
|19
|13.
|Binatlı YSK
|19
|5
|3
|11
|31
|41
|-10
|18
|14.
|Çetinkaya TSK
|19
|4
|3
|12
|24
|39
|-15
|15
|15.
|Düzkaya KOSK
|19
|3
|2
|14
|25
|59
|-34
|11
|16.
|Gençlik Gücü TSK
|19
|2
|4
|13
|21
|47
|-26
|10
K-PET LEAGUE 1
|Doğancı SK
|0 – 3 **
|Karşıyaka ASK
|15/02
|Girne Halk Evi
|1 – 1
|Bostancı Bağcıl SK
|15/02
|Dörtyol SK
|7 – 0
|Ozanköy SK
|15/02
|Mesarya SK
|1 – 1
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|16/02
|Esentepe KKSK
|2 – 2
|Görneç KSK
|16/02
|Lapta TBSK
|1 – 4
|L. Gençler Birliği SK
|16/02
|Yalova SK
|1 – 0
|Mormenekşe GBSK
|16/02
|Maraş GSK
|0 – 0
|Çanakkale TSK
** Match awarded to Karşıyaka as Doğancı unable to fulfil their fixtures
K-PET LEAGUE 1 TABLE
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|GD
|Pts
|1.
|Mesarya SK
|19
|13
|5
|1
|43
|13
|30
|44
|2.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|19
|11
|4
|4
|34
|7
|27
|37
|3.
|Girne Halk Evi
|19
|10
|5
|4
|36
|22
|14
|35
|4.
|L. Gençler Birliği SK
|19
|11
|2
|6
|38
|26
|12
|35
|5.
|Yalova SK
|19
|9
|7
|3
|33
|16
|17
|34
|6.
|Dörtyol SK
|19
|8
|6
|5
|31
|22
|9
|30
|7.
|Maraş GSK
|19
|9
|3
|7
|31
|24
|7
|30
|8.
|Esentepe KKSK
|19
|7
|7
|5
|29
|24
|5
|28
|9.
|Karşıyaka ASK
|19
|7
|5
|7
|22
|26
|-4
|26
|10.
|Görneç KSK
|19
|6
|7
|6
|33
|31
|2
|25
|11.
|Mormenekşe GBSK
|19
|7
|4
|8
|26
|35
|-9
|25
|12.
|Lapta TBSK
|19
|7
|1
|11
|27
|32
|-5
|22
|13.
|Ozanköy SK
|19
|5
|3
|11
|20
|41
|-21
|18
|14.
|Çanakkale TSK
|19
|4
|5
|10
|22
|41
|-19
|17
|15.
|Bostancı Bağcıl SK
|19
|3
|6
|10
|22
|30
|-8
|15
|16.
|Doğancı SK
|19
|0
|0
|19
|0
|57
|-57
|0
Categories: Entertainment, Sport
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