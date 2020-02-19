Local Football Fixtures for weekend 21/22/23 February

By Richard Beale…..
As you may have only received your copy of CyprusScene E-newspaper on Saturday it may be too late for you to plan going to watch a local football match so every week we will publish the forthcoming weekend matches to make it easier for you to plan ahead.
Matches marked *** are in my opinion are the best match in that League.
K-PET SUPER LEAGUE
|Home Team
|Away Team
|Venue
|21/02
|18:00
|Gençlik Gücü TSK
|v
|Doğan Türk Birliği
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|22/02
|14:00
|Mağusa Türk Gücü
|v
|Küçük Kaymaklı TSK
|Gazimağusa Canbulat Stadium
|22/02
|14:00
|Düzkaya KOSK
|v
|Hamitköy ŞHSK
|Çatalköy Nihat Bağicer Stadium
|22/02
|14:00
|Cihangir GSK
|v
|Gönyeli SK
|Cihangir Stadium
|22/02
|14:00
|Göçmenköy İYSK
|v
|Yenicami AK
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|23/02
|14:00
|Türk Ocağı Limasol *******
|v
|Merit Alsancak Yeşilova
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır St
|23/02
|14:00
|Çetinkaya TSK
|v
|Baf Ülkü Yurdu
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|23/02
|14:00
|Binatlı YSK
|v
|Lefke TSK
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
K-PET LEAGUE 1
|Home Team
|Away Team
|Venue
|22/02
|14:00
|Ozanköy SK
|v
|Yalova SK
|Ozanköy Mustafa Özkayim Stadı
|22/02
|14:00
|Bostancı Bağcıl SK
|v
|Lapta TBSK
|Bostancı Bağcıl Stadı
|22/02
|14:00
|Görneç KSK
|v
|Mormenekşe GBSK
|Üç Şehitler Stadı
|22/02
|14:00
|Karşıyaka ASK
|v
|Dörtyol SK
|Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı
|23/02
|14:00
|Esentepe KKSK
|v
|Girne Halk Evi ***
|Esentepe Erdal Barut Stadium
|23/02
|14:00
|L. Gençler Birliği SK
|v
|Maraş GSK
|İskele Cumhuryiet Stadium
|23/02
|14:00
|Çanakkale TSK
|v
|Mesarya SK
|Çanakkale Muharrem Döveç Stadı
BTM LEAGUE RED GROUP
|Home Team
|Away Team
|Venue
|23/02
|11:00
|Vadili TÇBSK ***
|v
|Yeniboğaziçi DSK
|Vadili 14 Ağustos Stadı
|23/02
|11:00
|Geçitkale GSK
|v
|Türkmenköy ASK
|Geçitkale Stadı
|23/02
|14:00
|Yarköy PGSK
|v
|Dipkarpaz TSK
|Akova Eray Vudalı Stadı
|23/02
|14:00
|İncirli SK
|v
|Mehmetçik TÇBSK
|Dortyöl Stadı
|23/02
|11:00
|1461 İskele Trabzonspor
|v
|Serdarlı GB
|Akova Eray Vudalı Stadı
BTM WHITE GROUP
|Home Team
|Away Team
|Venue
|22/02
|11:00
|Değirmenlik SK ***
|v
|Yılmazköy SK
|Sadik Cemil Stadı
|22/02
|11:00
|Dikmen Gücü SK
|v
|Ortaköy SK
|Dikmen Dr Fazıl Küçük Stadı
|22/02
|11:00
|Karaoğlanoğlu SB
|v
|Tatlısu HOBSK
|Orhan Dural Stadı
|22/02
|11:00
|Zümrütköy SK
|v
|Denizli SK
|Zümrütköy Stadı
Categories: Entertainment, Sport
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