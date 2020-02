BTM League Results and Tables for 8/9 February

By Richard Beale……

Its congratulations to Yeniboğaziçi after thrashing Yarköy, they were crowned Champions of the Red Group with 3 matches left to play.

After suffering relegation for two successive seasons (from the Super League and League 1) the good times are back again for them as they will playing League 1 football again in season 2020-21.

BTM LEAGUE RESULTS RED GROUP.

09/02 Vadili TÇBSK 4 – 0 Geçitkale GSK 09/02 Dipkarpaz TSK 3 – 0 Mehmetçik TÇBSK 09/02 Yarköy PGSK 1 – 6 Yeniboğaziçi DSK 09/02 İncirli SK 4 – 2 Serdarlı GB 09/02 1461 İskele Trabzonspor 1 – 2 Türkmenköy ASK

BTM LEAGUE RED GROUP TABLE.

P W D L F A GD Pts 1. Yeniboğaziçi DSK 15 14 0 1 35 8 27 42 2. İncirli SK 15 9 3 3 37 15 22 30 3. Geçitkale GSK 15 9 2 4 40 30 10 29 4. Vadili TÇBSK 15 8 4 3 45 23 22 28 5. Türkmenköy ASK 15 7 3 5 27 25 2 24 6. Mehmetçik TÇBSK 15 4 3 8 28 36 -8 15 7. 1461 İskele Trabzonspor 15 4 3 8 24 39 -15 15 8. Serdarlı GB 15 4 2 9 24 31 -7 14 9. Dipkarpaz TSK 15 2 3 10 22 53 -31 9 10. Yarköy PGSK 15 1 3 11 18 40 -22 6

BTM LEAGUE WHITE GROUP RESULTS.

08/02 Değirmenlik SK 1 – 0 Denizli SK 08/02 Dikmen Gücü SK 4 – 0 Gülgün Süt Düzova GSK 08/02 Yılmazköy SK 3 – 2 Ortaköy SK 08/02 Zümrütköy SK 3 – 4 Karaoğlanoğlu SB

BTM LEAGUE WHITE GROUP TABLE.

P W D L F A GD Pts 1. Değirmenlik SK 13 9 3 1 37 10 27 30 2. Yılmazköy SK 14 8 0 6 20 18 2 24 3. Tatlısu HOBSK 13 6 3 4 19 15 4 21 4. Gülgün Süt Düzova GSK 14 6 2 6 25 30 -5 20 5. Dikmen Gücü SK 13 5 4 4 21 19 2 19 6. Denizli SK 14 5 3 6 25 26 -1 18 7. Ortaköy SK 13 5 2 6 32 29 3 17 8. Karaoğlanoğlu SB 13 4 4 5 19 22 -3 16 9. Zümrütköy SK 13 1 1 11 19 48 -29 4

