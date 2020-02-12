Local Football Fixtures for weekend 14/15/16 February

By Richard Beale…
As you may have only received your copy of CyprusScene E-newspaper on Saturday it may be too late for you to plan going to watch a local football match so every week we will publish the forthcoming weekend matches to make it easier for you to plan ahead.
The “Star matches ” in each division are marked with a ***
K-PET SUPER LEAGUE
|Home Team
|Away Team
|Venue
|14/02
|17:30
|Çetinkaya TSK
|v
|Göçmenköy İYSK
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|15/02
|14:00
|Küçük Kaymaklı TSK
|v
|Türk Ocağı Limasol ****
|Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadi
|15/02
|14:00
|Gönyeli SK
|v
|Düzkaya KOSK
|Gönyeli Stadium
|15/02
|14:00
|Baf Ülkü Yurdu
|v
|Mağusa Türk Gücü
|Güzelurt Üner Berkalp Stadium
|15/02
|14:00
|Merit Alsancak Yeşilova
|v
|Cihangir GSK
|Karaoğlanoğlu Orhan Dural St.
|16/02
|14:00
|Doğan Türk Birliği
|v
|Binatlı YSK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|16/02
|14:00
|Hamitköy ŞHSK
|v
|Gençlik Gücü TSK
|Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
|16/02
|14:00
|Lefke TSK
|v
|Yenicami AK
|Lefke 16 Ağustos Stadium
K-PET LEAGUE 1
|Home Team
|Away Team
|Venue
|15/02
|14:00
|Girne Halk Evi
|v
|Bostancı Bağcıl SK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|15/02
|14:00
|Dörtyol SK
|v
|Ozanköy SK
|Dörtyol Stadı
|15/02
|14:00
|Mesarya SK ******
|v
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|Paşaköy 100 Yil Stadı
|16/02
|14:00
|Esentepe KKSK
|v
|Görneç KSK
|Esentepe Erdal Barut Stadium
|16/02
|14:00
|Lapta TBSK
|v
|L. Gençler Birliği SK
|Lapta Şht Şevket Kadir Stadı
|16/02
|14:00
|Yalova SK
|v
|Mormenekşe GBSK
|Bostancı Tashın Mertekçi Stadı
|16/02
|14:00
|Maraş GSK
|v
|Çanakkale TSK
|Maraş Necip Halıl Kartal Stadı
BTM LEAGUE RED GROUP
|Home Team
|Away Team
|Venue
|15/02
|11:00
|Yeniboğaziçi DSK
|v
|1461 İskele Trabzonspor
|Osman Ergün Mehmet Stadium
|15/02
|14:00
|Mehmetçik TÇBSK
|v
|Geçitkale GSK
|Mehmetçik Stadı
|15/02
|14:00
|Dipkarpaz TSK
|v
|İncirli SK
|Dipkarpaz Stadı
|15/02
|11:00
|Serdarlı GB
|v
|Yarköy PGSK
|Serdarlı 14 Ağustos Stadı
|15/02
|11:00
|Türkmenköy ASK
|v
|Vadili TÇBSK ******
|Mehmet Ali Toker Stadı
BTM WHITE GROUP
|Home Team
|Away Team
|Venue
|16/02
|11:00
|Tatlısu HOBSK
|v
|Zümrütköy SK
|Beyerbeyi Dr Ali Özsoy Stadı
|16/02
|11:00
|Ortaköy SK
|v
|Karaoğlanoğlu SB
|Ortaköy Stadı
|16/02
|11:00
|Yılmazköy SK
|v
|Dikmen Gücü SK
|Lefkoşa Mustafa Üçöz Stadı
|16/02
|11:00
|Gülgün Süt Düzova GSK
|v
|Değirmenlik SK ******
|Balıkesir Stadı
Categories: Entertainment, Sport
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