Entertainment

Kibris Cup Second Round Results.

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By Richard Beale ….

On Tuesday night 4th February and Wednesday afternoon 5th February 2020, 16 teams competed in the second round of the TRNC domestic Cup. The only League 1 team left in the competition Karşıyaka battled bravely against Türk Ocak but eventually were beaten 1-0.

FULL RESULTS :

04/02 Çetinkaya TSK 2 – 1 Lefke TSK
05/02 Binatlı YSK 1 – 2 Mağusa Türk Gücü
05/02 Gönyeli SK 1 – 2 Küçük Kaymaklı TSK
05/02 Yenicami AK 3 – 1 Merit Alsancak Yeşilova
05/02 Doğan Türk Birliği 3 – 0 Hamitköy ŞHSK
05/02 Karşıyaka ASK 0 – 1 Türk Ocağı Limasol
05/02 Cihangir GSK 1 – 0 Gençlik Gücü TSK
05/02 Düzkaya KOSK 1 – 3 Göçmenköy İYSK

 

 

 

Categories: Entertainment, Sport

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