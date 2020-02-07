Kibris Cup Second Round Results.

By Richard Beale ….
On Tuesday night 4th February and Wednesday afternoon 5th February 2020, 16 teams competed in the second round of the TRNC domestic Cup. The only League 1 team left in the competition Karşıyaka battled bravely against Türk Ocak but eventually were beaten 1-0.
FULL RESULTS :
|04/02
|Çetinkaya TSK
|2 – 1
|Lefke TSK
|05/02
|Binatlı YSK
|1 – 2
|Mağusa Türk Gücü
|05/02
|Gönyeli SK
|1 – 2
|Küçük Kaymaklı TSK
|05/02
|Yenicami AK
|3 – 1
|Merit Alsancak Yeşilova
|05/02
|Doğan Türk Birliği
|3 – 0
|Hamitköy ŞHSK
|05/02
|Karşıyaka ASK
|0 – 1
|Türk Ocağı Limasol
|05/02
|Cihangir GSK
|1 – 0
|Gençlik Gücü TSK
|05/02
|Düzkaya KOSK
|1 – 3
|Göçmenköy İYSK
Categories: Entertainment, Sport
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