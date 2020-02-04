Local Football Fixtures for weekend 8/9 February

By Richard Beale…
As you may have only received your copy of CyprusScene E-newspaper on Saturday it may be too late for you to plan going to watch a local football match so every week we will publish the forthcoming weekend matches to make it easier for you to plan ahead.
The “Star matches ” in each division are marked with a ***
K-PET SUPER LEAGUE
|Home Team
|Away Team
|Venue
|08/02
|14:00
|Mağusa Türk Gücü
|v
|Çetinkaya TSK
|Gazimağusa Canbulat Stadıum
|08/02
|14:00
|Düzkaya KOSK
|v
|Merit Alsancak Yeşilova
|Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı
|08/02
|14:00
|Gençlik Gücü TSK
|v
|Gönyeli SK
|Lefkoşa Atatürk Stadıum
|09/02
|14:00
|Türk Ocağı Limasol
|v
|Baf Ülkü Yurdu
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır St
|09/02
|14:00
|Binatlı YSK
|v
|Hamitköy ŞHSK
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadıum
|09/02
|14:00
|Cihangir GSK
|v
|Küçük Kaymaklı TSK
|Cihangir Stadium
|09/02
|14:00
|Göçmenköy İYSK
|v
|Lefke TSK
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|10/02
|19:00
|Yenicami AK ****
|v
|Doğan Türk Birliği ****
|Lefkoşa Atatürk Stadium
K-PET LEAGUE 1
|Home Team
|Away Team
|Venue
|08/02
|14:00
|Bostancı Bağcıl SK
|v
|Esentepe KKSK
|Bostancı Bağcıl Stadı
|08/02
|14:00
|L. Gençler Birliği SK
|v
|Girne Halk Evi*******
|İskele Cumhuriyet Stadium
|08/02
|14:00
|Çanakkale TSK
|v
|Lapta TBSK
|Gazimağusa Muharrem Döveç St
|08/02
|14:00
|Görneç KSK
|v
|Yalova SK
|Görneç Üç Şehitler Stadı
|09/02
|14:00
|Mormenekşe GBSK
|v
|Dörtyol SK
|Cemal Balses Stadı
|09/02
|14:00
|Karşıyaka ASK
|v
|Mesarya SK
|Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı
|09/02
|14:00
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|v
|Maraş GSK
|Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadium
BTM LEAGUE RED GROUP
|Home Team
|Away Team
|Venue
|09/02
|11:00
|Vadili TÇBSK ****
|v
|Geçitkale GSK *****
|Vadili 14 Ağustos Stadı
|09/02
|14:00
|Dipkarpaz TSK
|v
|Mehmetçik TÇBSK
|Dipkarpaz Stadium
|09/02
|11:00
|Yarköy PGSK
|v
|Yeniboğaziçi DSK
|Akova Eray Vudalı Stadı
|09/02
|11:00
|İncirli SK
|v
|Serdarlı GB
|Beyarmuda Mustafa Taner Yallurı Stadı
|09/02
|14:00
|1461 İskele Trabzonspor
|v
|Türkmenköy ASK
|Akova Eray Vudalı Stadı
BTM WHITE GROUP
|Home Team
|Away Team
|Venue
|08/02
|11:00
|Değirmenlik SK
|v
|Denizli SK ******
|Sadık Cemıl Stadı
|08/02
|11:00
|Dikmen Gücü SK
|v
|Gülgün Süt Düzova GSK
|Dikmen Dr Fazıl Küçük Stadı
|08/02
|11:00
|Yılmazköy SK
|v
|Ortaköy SK
|Yilmazköy Mustafa Üçöz Stadı
|08/02
|11:00
|Zümrütköy SK
|v
|Karaoğlanoğlu SB
|Zümrütköy Stadı
Categories: Entertainment, Sport
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