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Local Football Results and Tables for 21/22 December

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By Richard Beale……

Here are the current TRNC Football results and league tables up to 21/22 December

K-Pet Super League Results to 21/22 December

21/12 Yenicami AK 1 – 2 Merit Alsancak Yeşilova
21/12 Doğan Türk Birliği 4 – 3 Hamitköy ŞHSK
21/12 Cihangir GSK 1 – 2 Mağusa Türk Gücü
21/12 Lefke TSK 3 – 1 Gönyeli SK
22/12 Türk Ocağı Limasol 1 – 0 Göçmenköy İYSK
22/12 Düzkaya KOSK 1 – 3 Çetinkaya TSK
22/12 Binatlı YSK 6 – 3 Küçük Kaymaklı TSK
22/12 Gençlik Gücü TSK 1 – 1 Baf Ülkü Yurdu

K-Pet Super League Table to 21/22 December

P W D L F A GD Pts
1. Mağusa Türk Gücü 15 11 2 2 45 15 30 35
2. Türk Ocağı Limasol 15 9 5 1 26 12 14 32
3. Doğan Türk Birliği 15 10 1 4 33 19 14 31
4. Cihangir GSK 15 10 0 5 42 24 18 30
5. Merit Alsancak Yeşilova 15 8 2 5 36 24 12 26
6. Yenicami AK 15 7 3 5 41 31 10 24
7. Baf Ülkü Yurdu 15 7 3 5 28 32 -4 24
8. Küçük Kaymaklı TSK 15 7 2 6 29 26 3 23
9. Göçmenköy İYSK 15 6 4 5 24 25 -1 22
10. Lefke TSK 15 5 4 6 24 29 -5 19
11. Hamitköy ŞHSK 15 5 2 8 32 45 -13 17
12. Binatlı YSK 15 4 3 8 25 29 -4 15
13. Çetinkaya TSK 15 4 2 9 21 30 -9 14
14. Gençlik Gücü TSK 15 2 4 9 19 36 -17 10
15. Gönyeli SK 15 3 1 11 22 43 -21 10
16. Düzkaya KOSK 15 2 2 11 18 45 -27 8

K-Pet League 1 Results to 21/22 December

Dörtyol SK 3 -0** Do[anci SK
21/12 Ozanköy SK 2 -1 Lapta TSB
21/12 Yalova SK 2 – 2 Mesarya SK
21/12 L. Gençler Birliği SK 3 – 1 Görneç KSK
21/12 Yonpaş Dumlupınar TSK 1 – 2 Esentepe KKSK
22/12 Mormenekşe GBSK 1 – 5 Maraş GSK
22/12 Çanakkale TSK 1 – 1 Bostancı Bağcıl SK
22/12 Karşıyaka ASK 0 – 0 Girne Halk Evi

** Match awarded to Dörtyol as Doğancı unable to fulfil their fixtures.

K-Pet League 1 Table to 21/22 December

1. Mesarya SK 15 11 3 1 38 12 26 36
2. Yonpaş Dumlupınar TSK 15 9 3 3 29 4 25 30
3. Maraş GSK 15 9 2 4 29 18 11 29
4. Yalova SK 15 7 5 3 27 14 13 26
5. L. Gençler Birliği SK 15 8 2 5 26 19 7 26
6. Girne Halk Evi 15 7 4 4 27 21 6 25
7. Görneç KSK 15 6 4 5 26 23 3 22
8. Esentepe KKSK 15 5 6 4 18 15 3 21
9. Mormenekşe GBSK 15 6 3 6 21 31 -10 21
10. Dörtyol SK 15 5 5 5 17 17 0 20
11. Lapta TBSK 15 6 1 8 23 24 -1 19
12. Karşıyaka ASK 15 4 5 6 14 23 -9 17
13. Çanakkale TSK 15 4 4 7 21 30 -9 16
14. Bostancı Bağcıl SK 15 3 4 8 17 22 -5 13
15. Ozanköy SK 15 3 3 9 16 31 -15 12
16. Doğancı SK 15 0 0 15 0 45 -45 0

 

 

 

 

Categories: Entertainment, Sport

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