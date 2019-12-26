Local Football Results and Tables for 21/22 December

By Richard Beale……
Here are the current TRNC Football results and league tables up to 21/22 December
K-Pet Super League Results to 21/22 December
|21/12
|Yenicami AK
|1 – 2
|Merit Alsancak Yeşilova
|21/12
|Doğan Türk Birliği
|4 – 3
|Hamitköy ŞHSK
|21/12
|Cihangir GSK
|1 – 2
|Mağusa Türk Gücü
|21/12
|Lefke TSK
|3 – 1
|Gönyeli SK
|22/12
|Türk Ocağı Limasol
|1 – 0
|Göçmenköy İYSK
|22/12
|Düzkaya KOSK
|1 – 3
|Çetinkaya TSK
|22/12
|Binatlı YSK
|6 – 3
|Küçük Kaymaklı TSK
|22/12
|Gençlik Gücü TSK
|1 – 1
|Baf Ülkü Yurdu
K-Pet Super League Table to 21/22 December
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|GD
|Pts
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|15
|11
|2
|2
|45
|15
|30
|35
|2.
|Türk Ocağı Limasol
|15
|9
|5
|1
|26
|12
|14
|32
|3.
|Doğan Türk Birliği
|15
|10
|1
|4
|33
|19
|14
|31
|4.
|Cihangir GSK
|15
|10
|0
|5
|42
|24
|18
|30
|5.
|Merit Alsancak Yeşilova
|15
|8
|2
|5
|36
|24
|12
|26
|6.
|Yenicami AK
|15
|7
|3
|5
|41
|31
|10
|24
|7.
|Baf Ülkü Yurdu
|15
|7
|3
|5
|28
|32
|-4
|24
|8.
|Küçük Kaymaklı TSK
|15
|7
|2
|6
|29
|26
|3
|23
|9.
|Göçmenköy İYSK
|15
|6
|4
|5
|24
|25
|-1
|22
|10.
|Lefke TSK
|15
|5
|4
|6
|24
|29
|-5
|19
|11.
|Hamitköy ŞHSK
|15
|5
|2
|8
|32
|45
|-13
|17
|12.
|Binatlı YSK
|15
|4
|3
|8
|25
|29
|-4
|15
|13.
|Çetinkaya TSK
|15
|4
|2
|9
|21
|30
|-9
|14
|14.
|Gençlik Gücü TSK
|15
|2
|4
|9
|19
|36
|-17
|10
|15.
|Gönyeli SK
|15
|3
|1
|11
|22
|43
|-21
|10
|16.
|Düzkaya KOSK
|15
|2
|2
|11
|18
|45
|-27
|8
K-Pet League 1 Results to 21/22 December
|Dörtyol SK
|3 -0**
|Do[anci SK
|21/12
|Ozanköy SK
|2 -1
|Lapta TSB
|21/12
|Yalova SK
|2 – 2
|Mesarya SK
|21/12
|L. Gençler Birliği SK
|3 – 1
|Görneç KSK
|21/12
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|1 – 2
|Esentepe KKSK
|22/12
|Mormenekşe GBSK
|1 – 5
|Maraş GSK
|22/12
|Çanakkale TSK
|1 – 1
|Bostancı Bağcıl SK
|22/12
|Karşıyaka ASK
|0 – 0
|Girne Halk Evi
** Match awarded to Dörtyol as Doğancı unable to fulfil their fixtures.
K-Pet League 1 Table to 21/22 December
|1.
|Mesarya SK
|15
|11
|3
|1
|38
|12
|26
|36
|2.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|15
|9
|3
|3
|29
|4
|25
|30
|3.
|Maraş GSK
|15
|9
|2
|4
|29
|18
|11
|29
|4.
|Yalova SK
|15
|7
|5
|3
|27
|14
|13
|26
|5.
|L. Gençler Birliği SK
|15
|8
|2
|5
|26
|19
|7
|26
|6.
|Girne Halk Evi
|15
|7
|4
|4
|27
|21
|6
|25
|7.
|Görneç KSK
|15
|6
|4
|5
|26
|23
|3
|22
|8.
|Esentepe KKSK
|15
|5
|6
|4
|18
|15
|3
|21
|9.
|Mormenekşe GBSK
|15
|6
|3
|6
|21
|31
|-10
|21
|10.
|Dörtyol SK
|15
|5
|5
|5
|17
|17
|0
|20
|11.
|Lapta TBSK
|15
|6
|1
|8
|23
|24
|-1
|19
|12.
|Karşıyaka ASK
|15
|4
|5
|6
|14
|23
|-9
|17
|13.
|Çanakkale TSK
|15
|4
|4
|7
|21
|30
|-9
|16
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|15
|3
|4
|8
|17
|22
|-5
|13
|15.
|Ozanköy SK
|15
|3
|3
|9
|16
|31
|-15
|12
|16.
|Doğancı SK
|15
|0
|0
|15
|0
|45
|-45
|0
Categories: Entertainment, Sport
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