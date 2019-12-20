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Local Football Results and Tables for 13/14/15 December

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By Richard Beale……

Here are the current TRNC Football results and league tables up to 13/14/15 December

K-Pet Super League Results to 13/14/15 December

13/12 Baf Ülkü Yurdu 2 – 1 Binatlı YSK
14/12 Mağusa Türk Gücü 3 – 0 Düzkaya KOSK
14/12 Küçük Kaymaklı TSK 6 – 3 Yenicami AK
14/12 Merit Alsancak Yeşilova 6 – 1 Lefke TSK
14/12 Göçmenköy İYSK 4 – 2 Hamitköy ŞHSK
15/12 Türk Ocağı Limasol 1 – 0 Cihangir GSK
15/12 Gönyeli SK 0 – 2 Doğan Türk Birliği
15/12 Çetinkaya TSK 1 – 0 Gençlik Gücü TSK

K-Pet Super League Table to 13/14/15 December

P W D L F A GD Pts
1. Mağusa Türk Gücü 14 10 2 2 43 14 29 32
2. Cihangir GSK 14 10 0 4 41 22 19 30
3. Türk Ocağı Limasol 14 8 5 1 25 12 13 29
4. Doğan Türk Birliği 14 9 1 4 29 16 13 28
5. Yenicami AK 14 7 3 4 40 29 11 24
6. Merit Alsancak Yeşilova 14 7 2 5 34 23 11 23
7. Küçük Kaymaklı TSK 14 7 2 5 26 20 6 23
8. Baf Ülkü Yurdu 14 7 2 5 27 31 -4 23
9. Göçmenköy İYSK 14 6 4 4 24 24 0 22
10. Hamitköy ŞHSK 14 5 2 7 29 41 -12 17
11. Lefke TSK 14 4 4 6 21 28 -7 16
12. Binatlı YSK 14 3 3 8 19 26 -7 12
13. Çetinkaya TSK 14 3 2 9 18 29 -11 11
14. Gönyeli SK 14 3 1 10 21 40 -19 10
15. Gençlik Gücü TSK 14 2 3 9 18 35 -17 9
16. Düzkaya KOSK 14 2 2 10 17 42 -25 8

K-Pet League 1 Results to 13/14/15 December

Görneç KSK 3 – 0** Doğancı SK
14/12 Girne Halk Evi 3 – 2 Ozanköy SK
14/12 Lapta TBSK 1 – 2 Mormenekşe GBSK
14/12 Bostancı Bağcıl SK 0 – 0 Yonpaş Dumlupınar TSK
14/12 Mesarya SK 0 – 0 Dörtyol SK
15/12 Esentepe KKSK 2 – 0 Karşıyaka ASK
15/12 L. Gençler Birliği SK 2 – 2 Çanakkale TSK
15/12 Maraş GSK 2 – 0 Yalova SK

**Match awarded to Görneç as Dörtyol unable to fulfil their fixtures

K-Pet League 1 Table to 13/14/15 December

1. Mesarya SK 14 11 2 1 36 10 26 35
2. Yonpaş Dumlupınar TSK 14 9 3 2 28 2 26 30
3. Maraş GSK 14 8 2 4 24 17 7 26
4. Yalova SK 14 7 4 3 25 12 13 25
5. Girne Halk Evi 14 7 3 4 27 21 6 24
6. L. Gençler Birliği SK 14 7 2 5 23 18 5 23
7. Görneç KSK 14 6 4 4 25 20 5 22
8. Mormenekşe GBSK 14 6 3 5 20 26 -6 21
9. Lapta TBSK 14 6 1 7 22 22 0 19
10. Esentepe KKSK 14 4 6 4 16 14 2 18
11. Dörtyol SK 14 4 5 5 14 17 -3 17
12. Karşıyaka ASK 14 4 4 6 14 23 -9 16
13. Çanakkale TSK 14 4 3 7 20 29 -9 15
14. Bostancı Bağcıl SK 14 3 3 8 16 21 -5 12
15. Ozanköy SK 14 2 3 9 14 30 -16 9
16. Doğancı SK 14 0 0 14 0 42 -42 0

 

 

 

Categories: Entertainment, Sport

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