Local Football Results and Tables for 13/14/15 December

By Richard Beale……
Here are the current TRNC Football results and league tables up to 13/14/15 December
K-Pet Super League Results to 13/14/15 December
|13/12
|Baf Ülkü Yurdu
|2 – 1
|Binatlı YSK
|14/12
|Mağusa Türk Gücü
|3 – 0
|Düzkaya KOSK
|14/12
|Küçük Kaymaklı TSK
|6 – 3
|Yenicami AK
|14/12
|Merit Alsancak Yeşilova
|6 – 1
|Lefke TSK
|14/12
|Göçmenköy İYSK
|4 – 2
|Hamitköy ŞHSK
|15/12
|Türk Ocağı Limasol
|1 – 0
|Cihangir GSK
|15/12
|Gönyeli SK
|0 – 2
|Doğan Türk Birliği
|15/12
|Çetinkaya TSK
|1 – 0
|Gençlik Gücü TSK
K-Pet Super League Table to 13/14/15 December
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|GD
|Pts
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|14
|10
|2
|2
|43
|14
|29
|32
|2.
|Cihangir GSK
|14
|10
|0
|4
|41
|22
|19
|30
|3.
|Türk Ocağı Limasol
|14
|8
|5
|1
|25
|12
|13
|29
|4.
|Doğan Türk Birliği
|14
|9
|1
|4
|29
|16
|13
|28
|5.
|Yenicami AK
|14
|7
|3
|4
|40
|29
|11
|24
|6.
|Merit Alsancak Yeşilova
|14
|7
|2
|5
|34
|23
|11
|23
|7.
|Küçük Kaymaklı TSK
|14
|7
|2
|5
|26
|20
|6
|23
|8.
|Baf Ülkü Yurdu
|14
|7
|2
|5
|27
|31
|-4
|23
|9.
|Göçmenköy İYSK
|14
|6
|4
|4
|24
|24
|0
|22
|10.
|Hamitköy ŞHSK
|14
|5
|2
|7
|29
|41
|-12
|17
|11.
|Lefke TSK
|14
|4
|4
|6
|21
|28
|-7
|16
|12.
|Binatlı YSK
|14
|3
|3
|8
|19
|26
|-7
|12
|13.
|Çetinkaya TSK
|14
|3
|2
|9
|18
|29
|-11
|11
|14.
|Gönyeli SK
|14
|3
|1
|10
|21
|40
|-19
|10
|15.
|Gençlik Gücü TSK
|14
|2
|3
|9
|18
|35
|-17
|9
|16.
|Düzkaya KOSK
|14
|2
|2
|10
|17
|42
|-25
|8
K-Pet League 1 Results to 13/14/15 December
|Görneç KSK
|3 – 0**
|Doğancı SK
|14/12
|Girne Halk Evi
|3 – 2
|Ozanköy SK
|14/12
|Lapta TBSK
|1 – 2
|Mormenekşe GBSK
|14/12
|Bostancı Bağcıl SK
|0 – 0
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|14/12
|Mesarya SK
|0 – 0
|Dörtyol SK
|15/12
|Esentepe KKSK
|2 – 0
|Karşıyaka ASK
|15/12
|L. Gençler Birliği SK
|2 – 2
|Çanakkale TSK
|15/12
|Maraş GSK
|2 – 0
|Yalova SK
**Match awarded to Görneç as Dörtyol unable to fulfil their fixtures
K-Pet League 1 Table to 13/14/15 December
|1.
|Mesarya SK
|14
|11
|2
|1
|36
|10
|26
|35
|2.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|14
|9
|3
|2
|28
|2
|26
|30
|3.
|Maraş GSK
|14
|8
|2
|4
|24
|17
|7
|26
|4.
|Yalova SK
|14
|7
|4
|3
|25
|12
|13
|25
|5.
|Girne Halk Evi
|14
|7
|3
|4
|27
|21
|6
|24
|6.
|L. Gençler Birliği SK
|14
|7
|2
|5
|23
|18
|5
|23
|7.
|Görneç KSK
|14
|6
|4
|4
|25
|20
|5
|22
|8.
|Mormenekşe GBSK
|14
|6
|3
|5
|20
|26
|-6
|21
|9.
|Lapta TBSK
|14
|6
|1
|7
|22
|22
|0
|19
|10.
|Esentepe KKSK
|14
|4
|6
|4
|16
|14
|2
|18
|11.
|Dörtyol SK
|14
|4
|5
|5
|14
|17
|-3
|17
|12.
|Karşıyaka ASK
|14
|4
|4
|6
|14
|23
|-9
|16
|13.
|Çanakkale TSK
|14
|4
|3
|7
|20
|29
|-9
|15
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|14
|3
|3
|8
|16
|21
|-5
|12
|15.
|Ozanköy SK
|14
|2
|3
|9
|14
|30
|-16
|9
|16.
|Doğancı SK
|14
|0
|0
|14
|0
|42
|-42
|0
Categories: Entertainment, Sport
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