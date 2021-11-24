Last weekend’s Local Football Results to 21st November 2021

By Richard Beale ….
Week 10: New leaders of the AKSA Super League are Merit Alsancak who beat Dumlupinar 1-0, to take advantage of Gönyeli who were held to a 2-2 by Küçük Kaymaklı. In the big Girne “derby” Türk Ocak won an exciting game 3-2 over rivals Girne Halk Evi.
In the AKSA League 1 with leaders Çetinkaya surprisingly going down 3-1 away to Mormeneşke, L.Gençler Birliği regained top spot with a hard bruising 1-0 win over Esentepe last Friday evening.
AKSA SUPER LEAGUE RESULTS
|Baf Ülkü Yurdu
|0-2
|Göçmenköy İYSK
|Küçük Kaymaklı TSK
|2-2
|Gönyeli SK
|Lefke TSK
|2-0
|Hamitköy ŞHSK
|Mağusa Türk Gücü
|3-0
|Binatlı YSK
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|1-0
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|Mesarya SK
|2-1
|Cihangir GSK
|Türk Ocak
|3-2
|Girne Halk Evi
|Yenicamı AK
|1-2
|Doğan Türk Birliği
AKSA LEAGUE 1 RESULTS
|China Bazaar Gençlik Gücü
|2-1
|Çanakkale TSK
|Düzkaya KOSK
|2-1
|Karşıyaka ASK
|Görneç KSK
|0-8
|Dörtyol SK
|İncirli SK
|1-1
|Yeniboğaziçi DSK
|L. Gençler Birliği SK
|1-0
|Esentepe KSK
|Maraş GSK
|0-4
|Miracle Değirmenlik SK
|Mormeneşke GBSK
|3-1
|Çetinkaya TSK
|Yalova SK
|1-1
|Bostancı Bağcıl SK
AKSA SUPER LEAGUE TABLE.
|Total Team Results
|
P
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
PTS
|1.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|
10
|
6
|
4
|
0
|
25
|
14
|
11
|
22
|2.
|Gönyeli SK
|
10
|
6
|
3
|
1
|
15
|
8
|
7
|
21
|3.
|Lefke TSK
|
10
|
6
|
3
|
1
|
16
|
10
|
6
|
21
|4.
|Mağusa Türk Gücü
|
10
|
6
|
1
|
3
|
27
|
12
|
15
|
19
|5.
|Doğan Türk Birliği
|
10
|
5
|
3
|
2
|
19
|
12
|
7
|
18
|6.
|Küçük Kaymaklı TSK
|
10
|
4
|
4
|
2
|
12
|
7
|
5
|
16
|7.
|Mesarya SK
|
10
|
5
|
1
|
4
|
10
|
8
|
2
|
16
|8.
|Cihangir GSK
|
10
|
4
|
3
|
3
|
17
|
13
|
4
|
15
|9.
|Türk Ocağı Limasol
|
10
|
4
|
3
|
3
|
13
|
12
|
1
|
15
|10.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|
10
|
4
|
2
|
4
|
14
|
13
|
1
|
14
|11.
|Göçmenköy İYSK
|
10
|
4
|
2
|
4
|
14
|
15
|
-1
|
14
|12.
|Yenicami AK
|
10
|
1
|
5
|
4
|
12
|
14
|
-2
|
8
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|
10
|
2
|
2
|
6
|
10
|
15
|
-5
|
8
|14.
|Binatlı YSK
|
10
|
1
|
2
|
7
|
7
|
22
|
-15
|
5
|15.
|Girne Halk Evi
|
10
|
1
|
1
|
8
|
10
|
27
|
-17
|
4
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|
10
|
0
|
3
|
7
|
6
|
25
|
-19
|
3
AKSA LEAGUE 1 TABLE.
|Total team Results
|
P
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
pts
|1.
|L. Gençler Birliği SK
|
10
|
8
|
0
|
2
|
15
|
7
|
8
|
24
|2.
|Miracle Değirmenlik SK
|
10
|
7
|
1
|
2
|
18
|
8
|
10
|
22
|3.
|Dörtyol SK
|
10
|
6
|
3
|
1
|
29
|
10
|
19
|
21
|4.
|Çetinkaya TSK
|
10
|
7
|
0
|
3
|
22
|
10
|
12
|
21
|5.
|Karşıyaka ASK
|
10
|
6
|
2
|
2
|
28
|
15
|
13
|
20
|6.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|
10
|
5
|
2
|
3
|
15
|
11
|
4
|
17
|7.
|Yeniboğaziçi DSK
|
10
|
3
|
5
|
2
|
13
|
12
|
1
|
14
|8.
|Mormenekşe GBSK
|
10
|
3
|
5
|
2
|
10
|
14
|
-4
|
14
|9.
|Yalova SK
|
10
|
3
|
3
|
4
|
12
|
12
|
0
|
12
|10.
|İncirli SK
|
10
|
3
|
3
|
4
|
14
|
16
|
-2
|
12
|11.
|Esentepe KKSK
|
10
|
3
|
2
|
5
|
12
|
14
|
-2
|
11
|12.
|Maraş GSK
|
10
|
3
|
2
|
5
|
10
|
17
|
-7
|
11
|13.
|Düzkaya KOSK
|
10
|
3
|
1
|
6
|
7
|
15
|
-8
|
10
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|
10
|
2
|
2
|
6
|
4
|
15
|
-11
|
8
|15.
|Çanakkale TSK
|
10
|
1
|
2
|
7
|
11
|
21
|
-10
|
5
|16.
|Görneç KSK
|
10
|
0
|
1
|
9
|
7
|
30
|
-23
|
1
Categories: Entertainment, Sport
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