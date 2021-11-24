Entertainment

Last weekend’s Local Football Results to 21st November 2021

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By Richard Beale ….

Week 10: New leaders of the AKSA Super League are Merit Alsancak who beat Dumlupinar 1-0, to take advantage of Gönyeli who were held to a 2-2 by Küçük Kaymaklı. In the big Girne “derby” Türk Ocak won an exciting game 3-2 over rivals Girne Halk Evi.

In the AKSA League 1 with leaders Çetinkaya surprisingly going down 3-1 away to Mormeneşke, L.Gençler Birliği regained top spot with a hard bruising 1-0 win over Esentepe last Friday evening.

AKSA SUPER LEAGUE RESULTS

Baf Ülkü Yurdu 0-2 Göçmenköy İYSK
Küçük Kaymaklı TSK 2-2 Gönyeli SK
Lefke TSK 2-0 Hamitköy ŞHSK
Mağusa Türk Gücü 3-0 Binatlı YSK
Merit Alsancak Yeşilova SK 1-0 Yonpaş Dumlupınar TSK
Mesarya SK 2-1 Cihangir GSK
Türk Ocak 3-2 Girne Halk Evi
Yenicamı AK 1-2 Doğan Türk Birliği

AKSA LEAGUE 1 RESULTS

China Bazaar Gençlik Gücü 2-1  Çanakkale TSK
Düzkaya KOSK 2-1 Karşıyaka ASK
Görneç KSK 0-8 Dörtyol SK
İncirli SK 1-1 Yeniboğaziçi DSK
L. Gençler Birliği SK 1-0 Esentepe KSK
Maraş GSK 0-4 Miracle Değirmenlik SK
Mormeneşke GBSK 3-1 Çetinkaya TSK
Yalova SK 1-1 Bostancı Bağcıl SK

AKSA SUPER LEAGUE TABLE.

   Total Team Results

W

D

L

GS

GA

GD

PTS 
1. Merit Alsancak Yeşilova SK

10

6

4

0

25

14

11

22
2. Gönyeli SK

10

6

3

1

15

8

7

21
3. Lefke TSK

10

6

3

1

16

10

6

21
4. Mağusa Türk Gücü

10

6

1

3

27

12

15

19
5. Doğan Türk Birliği

10

5

3

2

19

12

7

18
6. Küçük Kaymaklı TSK

10

4

4

2

12

7

5

16
7. Mesarya SK

10

5

1

4

10

8

2

16
8. Cihangir GSK

10

4

3

3

17

13

4

15
9. Türk Ocağı Limasol

10

4

3

3

13

12

1

15
10. Yonpaş Dumlupınar TSK

10

4

2

4

14

13

1

14
11. Göçmenköy İYSK

10

4

2

4

14

15

-1

14
12. Yenicami AK

10

1

5

4

12

14

-2

8
13. Hamitköy ŞHSK

10

2

2

6

10

15

-5

8
14. Binatlı YSK

10

1

2

7

7

22

-15

5
15. Girne Halk Evi

10

1

1

8

10

27

-17

4
16. Baf Ülkü Yurdu

10

0

3

7

6

25

-19

3

AKSA LEAGUE 1 TABLE.

  Total team Results

P

W

D

L

GS

GA

GD

pts
1. L. Gençler Birliği SK

10

8

0

2

15

7

8

24
2. Miracle Değirmenlik SK

10

7

1

2

18

8

10

22
3. Dörtyol SK

10

6

3

1

29

10

19

21
4. Çetinkaya TSK

10

7

0

3

22

10

12

21
5. Karşıyaka ASK

10

6

2

2

28

15

13

20
6. China Bazaar Gençlik Gücü TSK

10

5

2

3

15

11

4

17
7. Yeniboğaziçi DSK

10

3

5

2

13

12

1

14
8. Mormenekşe GBSK

10

3

5

2

10

14

-4

14
9. Yalova SK

10

3

3

4

12

12

0

12
10. İncirli SK

10

3

3

4

14

16

-2

12
11. Esentepe KKSK

10

3

2

5

12

14

-2

11
12. Maraş GSK

10

3

2

5

10

17

-7

11
13. Düzkaya KOSK

10

3

1

6

7

15

-8

10
14. Bostancı Bağcıl SK

10

2

2

6

4

15

-11

8
15. Çanakkale TSK

10

1

2

7

11

21

-10

5
16. Görneç KSK

10

0

1

9

7

30

-23

1

Categories: Entertainment, Sport

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