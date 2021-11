Football Fixtures For Weekend November 19/20/21

By Richard Beale….

WEEK 10: Below are the AKSA football fixtures for next weekend for the SUPER LEAGUE and LEAGUE 1.

The matches indicated in RED are games that I feel are the best ones. That weekend there are quite a few of them but the “Pick of the Weekend” is on Friday November 19th, kick off 6.00pm under floodlights in the big stadium in Girne between rivals Türk Ocak and Girne Halk Evi.

All matches kick off at 2.30pm except where stated.

AKSA SUPER LEAGUE

Nov 19 Türk Ocak v Girne Halk Evi Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadıum 6.00 Nov 20 Yenicamı AK v Doğan Türk Birliği Lefkoşa Atatürk Stad Nov 20 Baf Ülkü Yurdu v Göçmenköy Güzelyurt Üner Berkalp Stadium Nov 20 Mesarya SK v Cihangir GSK Paşaköy 100 Yıl Stadium Nov 21 Mağusa Türk Gücü v Binatlı YSK Famağusta Dr Fazıl Küçük St Nov 21 Küçük Kaymaklı v Gönyeli SK Lefkoşa Şht Hüseyin Russo Stadium Nov 21 Merit Alsancak Yeşilova YSK v Yonpaş Dumlupınar TSK Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium Nov 21 Lefke TSK v Hamitköy ŞHSK 16 Ağustos St

AKSA LEAGUE 1

Nov 19 L. Gençler Birliği v Esentepe KKSK İskele Cumhuriyet Stad 6.00pm Nov 20 Mormeneşke v Çetinkaya TSK Cemal Balses Stad Nov 20 Görneç KSK v Dörtyol SK Üç Şehitler Stadium Nov 20 Maraş GSK v Miracle Değirmenlik SK Maraş Necip Halil Kartal Stadium Nov 21 Düzkaya KOSK v Karşıyaka ASK Çatalköy Nihat Bağcıer Stad Nov 21 Yalova SK v Bostancı Bağcıl Bostancı Tashin Mertekçi St Nov 21 İncirli SK v Yeniboğaziçi Hüseyin Altıncıoğlu Stadium Nov 21 China Bazaar Gençlik Gücü v Çanakkale TSK Lefkoşa Atatürk Stad