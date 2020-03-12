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K-PET Super League and League 1 Results and Tables 6/7/8 March

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By Richard Beale……

I am bringing news of the  K-PET Super League and League 1 results at 6/7/8 March

K-PET SUPER LEAGUE.

06/03 Türk Ocağı Limasol 2 – 2 Hamitköy ŞHSK
06/03 Çetinkaya TSK 2 – 2 Merit Alsancak Yeşilova
07/03 Mağusa Türk Gücü 4 – 1 Gönyeli SK
07/03 Cihangir GSK 2 – 2 Doğan Türk Birliği
07/03 Göçmenköy İYSK 0 – 2 Binatlı YSK
08/03 Düzkaya KOSK 1 – 0 Lefke TSK
08/03 Gençlik Gücü TSK 1 – 1 Yenicami AK
08/03 Baf Ülkü Yurdu 1 – 0 Küçük Kaymaklı TSK

 

K-PET SUPER LEAGUE TABLE.

P W D L F A GD Pts
1. Mağusa Türk Gücü 22 18 2 2 73 23 50 56
2. Doğan Türk Birliği 22 14 2 6 46 29 17 44
3. Türk Ocağı Limasol 22 12 7 3 38 23 15 43
4. Cihangir GSK 22 12 3 7 52 34 18 39
5. Merit Alsancak Yeşilova 22 12 3 7 56 39 17 39
6. Yenicami AK 22 11 4 7 63 42 21 37
7. Küçük Kaymaklı TSK 22 10 3 9 41 40 1 32
8. Lefke TSK 22 9 4 9 35 39 -4 31
9. Baf Ülkü Yurdu 22 8 4 10 32 46 -14 28
10. Göçmenköy İYSK 22 7 5 10 28 39 -11 26
11. Gönyeli SK 22 8 1 13 46 58 -12 25
12. Hamitköy ŞHSK 22 7 4 11 39 53 -14 25
13. Binatlı YSK 22 7 3 12 35 44 -9 24
14. Çetinkaya TSK 22 5 4 13 29 44 -15 19
15. Düzkaya KOSK 22 5 2 15 27 60 -33 17
16. Gençlik Gücü TSK 22 3 5 14 25 52 -27 14

 

K-PET LEAGUE 1 

****Match awarded to L.Gençler Birliği as Doğancı unable to fulfil their fixtures.

***** L. Gençler Birliği SK 3 – 0 Doğancı SK
07/03 Esentepe KKSK 0 – 2 Maraş GSK
07/03 Çanakkale TSK 1 – 3 Dörtyol SK
07/03 Karşıyaka ASK 0 – 0 Mormenekşe GBSK
08/03 Girne Halk Evi 2 – 0 Lapta TBSK
08/03 Bostancı Bağcıl SK 0 – 2 Mesarya SK
08/03 Görneç KSK 8 – 1 Ozanköy SK
08/03 Yonpaş Dumlupınar TSK 1 – 0 Yalova SK

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K-PET LEAGUE 1 TABLE

P W D L F A GD Pts
1. Mesarya SK 22 15 6 1 48 15 33 51
2. Yonpaş Dumlupınar TSK 22 14 4 4 41 9 32 46
3. Girne Halk Evi 22 12 6 4 44 24 20 42
4. Yalova SK 22 11 7 4 36 17 19 40
5. L. Gençler Birliği SK 22 12 3 7 42 28 14 39
6. Maraş GSK 22 10 5 7 34 25 9 35
7. Dörtyol SK 22 9 7 6 39 29 10 34
8. Esentepe KKSK 22 8 8 6 33 29 4 32
9. Mormenekşe GBSK 22 9 5 8 33 36 -3 32
10. Görneç KSK 22 7 7 8 42 39 3 28
11. Karşıyaka ASK 22 7 7 8 25 30 -5 28
12. Lapta TBSK 22 7 2 13 30 38 -8 23
13. Çanakkale TSK 22 5 6 11 27 45 -18 21
14. Ozanköy SK 22 5 3 14 21 55 -34 18
15. Bostancı Bağcıl SK 22 3 8 11 25 35 -10 17
16. Doğancı SK 22 0 0 22 0 66 -66 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Entertainment, Sport

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