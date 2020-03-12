K-PET Super League and League 1 Results and Tables 6/7/8 March

By Richard Beale……
I am bringing news of the K-PET Super League and League 1 results at 6/7/8 March
K-PET SUPER LEAGUE.
|06/03
|Türk Ocağı Limasol
|2 – 2
|Hamitköy ŞHSK
|06/03
|Çetinkaya TSK
|2 – 2
|Merit Alsancak Yeşilova
|07/03
|Mağusa Türk Gücü
|4 – 1
|Gönyeli SK
|07/03
|Cihangir GSK
|2 – 2
|Doğan Türk Birliği
|07/03
|Göçmenköy İYSK
|0 – 2
|Binatlı YSK
|08/03
|Düzkaya KOSK
|1 – 0
|Lefke TSK
|08/03
|Gençlik Gücü TSK
|1 – 1
|Yenicami AK
|08/03
|Baf Ülkü Yurdu
|1 – 0
|Küçük Kaymaklı TSK
K-PET SUPER LEAGUE TABLE.
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|GD
|Pts
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|22
|18
|2
|2
|73
|23
|50
|56
|2.
|Doğan Türk Birliği
|22
|14
|2
|6
|46
|29
|17
|44
|3.
|Türk Ocağı Limasol
|22
|12
|7
|3
|38
|23
|15
|43
|4.
|Cihangir GSK
|22
|12
|3
|7
|52
|34
|18
|39
|5.
|Merit Alsancak Yeşilova
|22
|12
|3
|7
|56
|39
|17
|39
|6.
|Yenicami AK
|22
|11
|4
|7
|63
|42
|21
|37
|7.
|Küçük Kaymaklı TSK
|22
|10
|3
|9
|41
|40
|1
|32
|8.
|Lefke TSK
|22
|9
|4
|9
|35
|39
|-4
|31
|9.
|Baf Ülkü Yurdu
|22
|8
|4
|10
|32
|46
|-14
|28
|10.
|Göçmenköy İYSK
|22
|7
|5
|10
|28
|39
|-11
|26
|11.
|Gönyeli SK
|22
|8
|1
|13
|46
|58
|-12
|25
|12.
|Hamitköy ŞHSK
|22
|7
|4
|11
|39
|53
|-14
|25
|13.
|Binatlı YSK
|22
|7
|3
|12
|35
|44
|-9
|24
|14.
|Çetinkaya TSK
|22
|5
|4
|13
|29
|44
|-15
|19
|15.
|Düzkaya KOSK
|22
|5
|2
|15
|27
|60
|-33
|17
|16.
|Gençlik Gücü TSK
|22
|3
|5
|14
|25
|52
|-27
|14
K-PET LEAGUE 1
****Match awarded to L.Gençler Birliği as Doğancı unable to fulfil their fixtures.
|*****
|L. Gençler Birliği SK
|3 – 0
|Doğancı SK
|07/03
|Esentepe KKSK
|0 – 2
|Maraş GSK
|07/03
|Çanakkale TSK
|1 – 3
|Dörtyol SK
|07/03
|Karşıyaka ASK
|0 – 0
|Mormenekşe GBSK
|08/03
|Girne Halk Evi
|2 – 0
|Lapta TBSK
|08/03
|Bostancı Bağcıl SK
|0 – 2
|Mesarya SK
|08/03
|Görneç KSK
|8 – 1
|Ozanköy SK
|08/03
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|1 – 0
|Yalova SK
.
K-PET LEAGUE 1 TABLE
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|GD
|Pts
|1.
|Mesarya SK
|22
|15
|6
|1
|48
|15
|33
|51
|2.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|22
|14
|4
|4
|41
|9
|32
|46
|3.
|Girne Halk Evi
|22
|12
|6
|4
|44
|24
|20
|42
|4.
|Yalova SK
|22
|11
|7
|4
|36
|17
|19
|40
|5.
|L. Gençler Birliği SK
|22
|12
|3
|7
|42
|28
|14
|39
|6.
|Maraş GSK
|22
|10
|5
|7
|34
|25
|9
|35
|7.
|Dörtyol SK
|22
|9
|7
|6
|39
|29
|10
|34
|8.
|Esentepe KKSK
|22
|8
|8
|6
|33
|29
|4
|32
|9.
|Mormenekşe GBSK
|22
|9
|5
|8
|33
|36
|-3
|32
|10.
|Görneç KSK
|22
|7
|7
|8
|42
|39
|3
|28
|11.
|Karşıyaka ASK
|22
|7
|7
|8
|25
|30
|-5
|28
|12.
|Lapta TBSK
|22
|7
|2
|13
|30
|38
|-8
|23
|13.
|Çanakkale TSK
|22
|5
|6
|11
|27
|45
|-18
|21
|14.
|Ozanköy SK
|22
|5
|3
|14
|21
|55
|-34
|18
|15.
|Bostancı Bağcıl SK
|22
|3
|8
|11
|25
|35
|-10
|17
|16.
|Doğancı SK
|22
|0
|0
|22
|0
|66
|-66
|0
Categories: Entertainment, Sport
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